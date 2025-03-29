Растение, которое многие считают лишним, на самом деле приносит пользу.

Ни один огородник не хотел бы видеть у себя на грядках обилие сорняков - как правило, все растения, попадающие под такую категорию, подлежат ликвидации. Одуванчики тоже попали в список, но зря - оказалось, что они очень полезны. Не спешите разбираться, как избавиться от одуванчиков - посмотрите, чем растение может помочь.

Какая польза от одуванчиков для огорода

Любой школьник на уроках биологии мог слышать о том, для чего нужны одуванчики в природе. Они не просто украшение лугов и полей - этот цветок вырастает одним из самых первых, он начинает цвести, пока у других "сородичей" не хватает сил даже появиться на свет. Пчелы, шмели и бабочки получают нектар с цветка уже весной, без необходимости ждать жаркого лета, а семенами одуванчика в дикой природе питаются ежи, зайцы, кролики, олени и даже птицы.

Так как одуванчики - это пионерные растения, то именно они быстро заполняют обочины дорог, пустыри и другие участки земли, где по каким-либо причинам была нарушена экосистема. Вслед за этими цветками на "проверенном" месте могут начать цвести и другие растения. Благодаря методу размножения, семена одуванчиков быстро распространяются по земле - семена улетают на десятки метров вокруг себя. Это позволяет растению приспосабливаться к любым условиям и практически без потерь снова и снова расти.

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Британское Королевское общество защиты птиц RSPB опубликовало отчет, в котором сказано, что за последние 40 лет человечество утратило 600 миллионов гнездящихся птиц. Произошло это, в основном, из-за потери среды обитания, изменения климата и использования пестицидов на полях. К наиболее пострадавшим видам ученые отнесли домовых воробьев, скворцов и жаворонков.

Эксперт по садоводству из Vine House Farm Bird Food Люси Тейлор призывает людей, у которых есть свои огороды и сады, не пропалывать одуванчики, а позволить им расти и дальше - об этом пишет издание Express. По мнению Тейлор, это простой, но очень эффективный способ помочь природе и сохранить остатки популяции. Садоводы и огородники могут оставить несколько участков с растениями на месте, не избавляясь от них - такой шаг не помешает привести огород в порядок, но и станет проявлением заботы о птицах.

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