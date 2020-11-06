Свежеиспеченный пирог – это всегда невероятно вкусно и по-домашнему уютно. Особенно аппетитной и сытной будет такая выпечка с грибной начинкой.
Для начинки можно брать собственноручно собранные лесные боровики, подосиновики, подберезовики или лисички. Вполне подойдут для пирога также и магазинные вешенки и шампиньоны. По желанию можно добавить мясо или фарш, картофельное пюре, капусту, лук, сыр, вареные яйца, сметану, зелень.
Заливной пирог с курицей и грибами
- Мука - 1,5 ст.
- Яйцо куриное - 3 шт.
- Сметана - 300 г
- Филе куриное (отварное, обжаренное или копченое) - 400 г
- Грибы - 300 г
- Лук репчатый - 1 шт.
- Сыр твердый - 150 г
- Разрыхлитель теста - 2 ч. л.
- Зелень (укроп) - 1 пучок
- Смесь перцев, соль - по вкусу
Приготовление теста. Яйца немного взбить, добавить соль, перец и сметану, все перемешать.
Читайте такжеНежно-воздушные оладьи: как приготовить лакомство на кефиреМуку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить к яично-сметанной смеси. Тесто получится достаточно жидкое, оставить его на 20-30 минут при комнатной температуре.
Приготовление начинки. Грибы порезать и обжарить с мелко нарезанным луком.
Готовую курицу мелко нарезать. Зелень мелко нарезать, смешать с курицей и грибами, посолить по вкусу.
Твердый сыр натереть на мелкой терке.
Тесто тем временем должно покрыться пузырьками, что свидетельствует о его готовности к дальнейшему запеканию.
Форму с бортиками выстелить бумагой для выпечки, немного смазать сливочным или подсолнечным маслом. Вылить в форму 3/4 теста, сверху равномерно распределить начинку и залить оставшимся тестом. Сверху густо посыпать сыром.
Отправить в уже разогретую до 180℃ духовку и выпекать в течение 20 минут. По истечении указанного времени, осторожно открыть духовку и проколоть верх теста в нескольких местах. Вернуть в духовку еще на 15-20 минут, до полного запекания.
Пирог с картошкой и грибами
- Мука - 1,5 ст.
- Сметана - 4 ст. л.
- Масло сливочное - 100 г
- Сода - 0,5 ч. л.
- Соль - 0,5 ст. л.
- Картофель (средний) - 2 шт.
- Грибы (обжаренные с луком) - 7-8 ст. л.
- Сыр твердый - 80-100 г
- Орех мускатный - 0,5 ч. л.
Масло натереть на терке, смешать с мукой. Добавить сметану, соду и соль. Замесить тесто.
Грибы лучше заранее обжарить с нарезанным луком и остудить.
Картофель очистить и настругать очень тонко. Сыр натереть на терке.
Тесто разделить на две части, одна из которых должна быть большей.
В форму для выпекания выложить тесто, сформировав бортики. Далее выложить слоем грибы, сверху - нарезанный сырой картофель и посыпать его немного солью и мускатным орехом. Затем выложить сыр.
Меньшей частью теста накрыть начинку, залепить края.
Выпекать пирог при температуре 180℃, учитывая особенности своей духовки. Готовность проверять с помощью зубочистки или деревянной шпажки – она должна быть сухой.
Творожный пирог с шампиньонами
Для теста
- Мука - 200 г
- Яйца - 1 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Сливочное масло - 100 г
Для начинки
- Яйца - 2 шт.
- Соль - 0,5 ч. л.
- Творог - 200 г
- Сыр твердый - 150 г
- Зелень - по вкусу
- Грибы - 400 г
- Специи сухие - по вкусу
- Растительное масло - 2 ст. л.
К размягченному сливочному маслу добавить яйцо, хорошо перемешать. Просеять муку с солью. Замесить тесто.
Читайте такжеВкусные блюда с брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирогРазъемную форму застелить пергаментом и смазать маслом. Тесто распределить в форме, сформировав бортики. Сделать в нем частые наколы вилкой, чтобы при выпечке не вздувалось.
Отправить в заранее разогретую до 180℃ духовку на 10-15 минут до легкого румянца.
Приготовление начинки. Соединить сыр, твердый сыр (его следует натереть на крупной терке), соль и яйца. Хорошо перемешать.
К творожной начинке добавляем зеленый лук, укроп, петрушку. Перемешать.
Грибы нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета с небольшим количеством масла. Добавить их в начинку.
Выложить начинку на тесто, разровнять. Из остатков теста украсить пирог на свое усмотрение.
Отправить снова в духовку на 30 минут. Готовый пирог достать из духовки, дать остыть, после чего можно пробовать ароматный пирог.
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