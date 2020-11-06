Такой сытный пирог будет знатным угощением для всех гостей.

Свежеиспеченный пирог – это всегда невероятно вкусно и по-домашнему уютно. Особенно аппетитной и сытной будет такая выпечка с грибной начинкой.

Для начинки можно брать собственноручно собранные лесные боровики, подосиновики, подберезовики или лисички. Вполне подойдут для пирога также и магазинные вешенки и шампиньоны. По желанию можно добавить мясо или фарш, картофельное пюре, капусту, лук, сыр, вареные яйца, сметану, зелень.

Заливной пирог с курицей и грибами

Мука - 1,5 ст.

Яйцо куриное - 3 шт.

Сметана - 300 г

Филе куриное (отварное, обжаренное или копченое) - 400 г

Грибы - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Сыр твердый - 150 г

Разрыхлитель теста - 2 ч. л.

Зелень (укроп) - 1 пучок

Смесь перцев, соль - по вкусу

Приготовление теста. Яйца немного взбить, добавить соль, перец и сметану, все перемешать.

Читайте такжеНежно-воздушные оладьи: как приготовить лакомство на кефиреМуку просеять, смешать с разрыхлителем и добавить к яично-сметанной смеси. Тесто получится достаточно жидкое, оставить его на 20-30 минут при комнатной температуре.

Приготовление начинки. Грибы порезать и обжарить с мелко нарезанным луком.

Готовую курицу мелко нарезать. Зелень мелко нарезать, смешать с курицей и грибами, посолить по вкусу.

Твердый сыр натереть на мелкой терке.

Тесто тем временем должно покрыться пузырьками, что свидетельствует о его готовности к дальнейшему запеканию.

Форму с бортиками выстелить бумагой для выпечки, немного смазать сливочным или подсолнечным маслом. Вылить в форму 3/4 теста, сверху равномерно распределить начинку и залить оставшимся тестом. Сверху густо посыпать сыром.

Отправить в уже разогретую до 180℃ духовку и выпекать в течение 20 минут. По истечении указанного времени, осторожно открыть духовку и проколоть верх теста в нескольких местах. Вернуть в духовку еще на 15-20 минут, до полного запекания.

Пирог с картошкой и грибами

Мука - 1,5 ст.

Сметана - 4 ст. л.

Масло сливочное - 100 г

Сода - 0,5 ч. л.

Соль - 0,5 ст. л.

Картофель (средний) - 2 шт.

Грибы (обжаренные с луком) - 7-8 ст. л.

Сыр твердый - 80-100 г

Орех мускатный - 0,5 ч. л.

Масло натереть на терке, смешать с мукой. Добавить сметану, соду и соль. Замесить тесто.

Грибы лучше заранее обжарить с нарезанным луком и остудить.

Картофель очистить и настругать очень тонко. Сыр натереть на терке.

Тесто разделить на две части, одна из которых должна быть большей.

В форму для выпекания выложить тесто, сформировав бортики. Далее выложить слоем грибы, сверху - нарезанный сырой картофель и посыпать его немного солью и мускатным орехом. Затем выложить сыр.

Меньшей частью теста накрыть начинку, залепить края.

Выпекать пирог при температуре 180℃, учитывая особенности своей духовки. Готовность проверять с помощью зубочистки или деревянной шпажки – она должна быть сухой.

Творожный пирог с шампиньонами

Для теста

Мука - 200 г

Яйца - 1 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Сливочное масло - 100 г

Для начинки

Яйца - 2 шт.

Соль - 0,5 ч. л.

Творог - 200 г

Сыр твердый - 150 г

Зелень - по вкусу

Грибы - 400 г

Специи сухие - по вкусу

Растительное масло - 2 ст. л.

К размягченному сливочному маслу добавить яйцо, хорошо перемешать. Просеять муку с солью. Замесить тесто.

Читайте такжеВкусные блюда с брокколи: как приготовить суп, запеканку и пирогРазъемную форму застелить пергаментом и смазать маслом. Тесто распределить в форме, сформировав бортики. Сделать в нем частые наколы вилкой, чтобы при выпечке не вздувалось.

Отправить в заранее разогретую до 180℃ духовку на 10-15 минут до легкого румянца.

Приготовление начинки. Соединить сыр, твердый сыр (его следует натереть на крупной терке), соль и яйца. Хорошо перемешать.

К творожной начинке добавляем зеленый лук, укроп, петрушку. Перемешать.

Грибы нарезать кубиками и обжарить до золотистого цвета с небольшим количеством масла. Добавить их в начинку.

Выложить начинку на тесто, разровнять. Из остатков теста украсить пирог на свое усмотрение.

Отправить снова в духовку на 30 минут. Готовый пирог достать из духовки, дать остыть, после чего можно пробовать ароматный пирог.

Вас также могут заинтересовать другие рецепты:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН