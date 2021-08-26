Тыква считается одним из самых полезных и вкусных овощей.

В предыдущей статье мы подробно рассказывали о том, в чем польза тыквы и почему она признана диетологами, как идеальный продукт для худеющих. Сегодня поделимся подборкой оригинальных рецептов, которые придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.

Сладкие блюда из тыквы - нежный тыквенный пирог

тыква сырая - 400 гр;

яйца - 2 шт;

сметана - 1 ст.л;

растительное масло - 50 мл;

сахар - 150 гр;

мука - 180 гр;

соль - 1 щепотка;

ванильный сахар - 0.5 ч.л;

разрыхлитель - 1 ч.л.

Яйца взбить миксером, постепенно добавляя сахар, соль и ваниль до образования белой пены. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить в массу. Туда же влить сметану, перемешать лопаткой.

Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать. В конце добавить масло, еще раз перемешать. По желанию можно добавить яблоки, корицу, цедру, цукаты или другие ингредиенты.

Форму для выпечки смазать маслом, выложить тесто. Выпекать пирог 40-50 минут при 180°C. Нарезать после остывания и подать к столу.

Блюда из тыквы на сковороде - золотистые драники

тыква - 200 гр;

яйцо - 1 шт;

репчатый лук - 0.5 шт;

мука - 0.5 ст.л;

подсолнечное масло - 30 мл;

соль, перец - по вкусу.

Тыкву очистить от кожуры, удалить семечки, мякоть натереть на крупной терке. Переложить в миску, вбить яйцо. Лук нарезать мелкими кубиками, добавить к тыкве. Всыпать специи, соль и муку, перемешать.

На сковороду налить подсолнечное масло, выложить тыквенную массу столовой ложкой, как оладьи. Жарить с каждой стороны по 5-7 минут до образования золотистой корочки. Можно подавать к столу со сметаной.

Необычные блюда из тыквы - крем-суп с сухариками

тыква - 1.3 кг;

репчатый лук - 200 гр;

морковь - 150 гр;

сливки 10-15% - 300 мл;

растительное масло - 4 ст.л;

соль, перец - по вкусу;

свежая петрушка - 10 гр;

белый хлеб - 200 гр;

прованские травы - 1 ч.л;

чеснок - 2 зубчика.

Тыкву и лук очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, а морковь очистить и натереть на терке. Разогреть в кастрюле растительное масло, обжарить лук в течение 5 минут. Всыпать морковь и обжаривать еще 5 минут. Добавить тыкву.

Читайте такжеЧто приготовить на ужин: рецепты блюд для всей семьиЗалить овощи 600-650 мл воды, накрыть кастрюлю крышкой, поставить минимальный огонь и варить 20 минут. После этого слить отвар в другую емкость. Тыкву, лук и морковь измельчить блендером. Если процесс идет тяжело - добавьте немного сливок.

В конце влить оставшиеся сливки и еще раз взбить массу до однородности. Постепенно разбавлять отваром до желаемой консистенции, всыпать специи. Поставить кастрюлю на огонь и прогреть, но не доводить до кипения. Убрать суп с плиты.

Сделать сухарики: на сковороде разогреть масло, чеснок раздавить ножом и обжаривать 1-2 минуты, затем убрать его. У хлеба срезать корочки, выложить на сковороду, посыпать прованскими травами. Обжаривать 3-5 минут до золотистого оттенка. Подавать суп, украшая его петрушкой.

Простые блюда из тыквы в духовке - запеканка с картофелем и сыром

картофель - 300 гр;

тыква - 250 гр;

лук репчатый - 150 гр;

сыр твердый - 70 гр;

масло растительное - 2-3 ст.л;

масло сливочное - 50 гр;

чеснок - 1 зубчик;

прованские травы - 1-1.5 ч.л;

соль - 0.5 ч.л;

перец - по вкусу;

петрушка свежая - 10 гр.

Тыкву очистить от кожицы и семечек, нарезать кольцами или полукольцами. Так же поступить с картофелем. Приготовить соус: сливочное масло растопить, смешать с растительным. Всыпать специи, соль и перец, выдавить чеснок, перемешать.

Сыр натереть на мелкой терке, Взять 2\3 сыра и добавить к соусу. Взять пищевой пакет, выложить в него овощи, залить соусом и крепко завязать. Оставить мариноваться на 10-15 минут, духовку разогреть до 180°C.

Лук очистить, нарезать кольцами. В форму для выпечки выложить тыкву, картофель и лук, чередуя между собой. Проследить, чтобы все овощи были равномерно покрыты соусом. Запекать блюдо 40-45 минут при 180°C. Достать запеканку из духовки, посыпать оставшимся сыром и готовить еще 5 минут. Подавать блюдо можно, посыпав петрушкой.

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Автор: Кристина Кащавцева