В предыдущей статье мы подробно рассказывали о том, в чем польза тыквы и почему она признана диетологами, как идеальный продукт для худеющих. Сегодня поделимся подборкой оригинальных рецептов, которые придутся по вкусу даже самым искушенным гурманам.
- Сладкие блюда из тыквы - нежный тыквенный пирог
- Блюда из тыквы на сковороде - золотистые драники
- Необычные блюда из тыквы - крем-суп с сухариками
- Простые блюда из тыквы в духовке - запеканка с картофелем и сыром
Сладкие блюда из тыквы - нежный тыквенный пирог
- тыква сырая - 400 гр;
- яйца - 2 шт;
- сметана - 1 ст.л;
- растительное масло - 50 мл;
- сахар - 150 гр;
- мука - 180 гр;
- соль - 1 щепотка;
- ванильный сахар - 0.5 ч.л;
- разрыхлитель - 1 ч.л.
Яйца взбить миксером, постепенно добавляя сахар, соль и ваниль до образования белой пены. Тыкву натереть на мелкой терке, добавить в массу. Туда же влить сметану, перемешать лопаткой.
Всыпать муку и разрыхлитель, перемешать. В конце добавить масло, еще раз перемешать. По желанию можно добавить яблоки, корицу, цедру, цукаты или другие ингредиенты.
Форму для выпечки смазать маслом, выложить тесто. Выпекать пирог 40-50 минут при 180°C. Нарезать после остывания и подать к столу.
Блюда из тыквы на сковороде - золотистые драники
- тыква - 200 гр;
- яйцо - 1 шт;
- репчатый лук - 0.5 шт;
- мука - 0.5 ст.л;
- подсолнечное масло - 30 мл;
- соль, перец - по вкусу.
Тыкву очистить от кожуры, удалить семечки, мякоть натереть на крупной терке. Переложить в миску, вбить яйцо. Лук нарезать мелкими кубиками, добавить к тыкве. Всыпать специи, соль и муку, перемешать.
На сковороду налить подсолнечное масло, выложить тыквенную массу столовой ложкой, как оладьи. Жарить с каждой стороны по 5-7 минут до образования золотистой корочки. Можно подавать к столу со сметаной.
Необычные блюда из тыквы - крем-суп с сухариками
- тыква - 1.3 кг;
- репчатый лук - 200 гр;
- морковь - 150 гр;
- сливки 10-15% - 300 мл;
- растительное масло - 4 ст.л;
- соль, перец - по вкусу;
- свежая петрушка - 10 гр;
- белый хлеб - 200 гр;
- прованские травы - 1 ч.л;
- чеснок - 2 зубчика.
Тыкву и лук очистить от кожуры и семечек, нарезать кубиками, а морковь очистить и натереть на терке. Разогреть в кастрюле растительное масло, обжарить лук в течение 5 минут. Всыпать морковь и обжаривать еще 5 минут. Добавить тыкву.
Читайте такжеЧто приготовить на ужин: рецепты блюд для всей семьиЗалить овощи 600-650 мл воды, накрыть кастрюлю крышкой, поставить минимальный огонь и варить 20 минут. После этого слить отвар в другую емкость. Тыкву, лук и морковь измельчить блендером. Если процесс идет тяжело - добавьте немного сливок.
В конце влить оставшиеся сливки и еще раз взбить массу до однородности. Постепенно разбавлять отваром до желаемой консистенции, всыпать специи. Поставить кастрюлю на огонь и прогреть, но не доводить до кипения. Убрать суп с плиты.
Сделать сухарики: на сковороде разогреть масло, чеснок раздавить ножом и обжаривать 1-2 минуты, затем убрать его. У хлеба срезать корочки, выложить на сковороду, посыпать прованскими травами. Обжаривать 3-5 минут до золотистого оттенка. Подавать суп, украшая его петрушкой.
Простые блюда из тыквы в духовке - запеканка с картофелем и сыром
- картофель - 300 гр;
- тыква - 250 гр;
- лук репчатый - 150 гр;
- сыр твердый - 70 гр;
- масло растительное - 2-3 ст.л;
- масло сливочное - 50 гр;
- чеснок - 1 зубчик;
- прованские травы - 1-1.5 ч.л;
- соль - 0.5 ч.л;
- перец - по вкусу;
- петрушка свежая - 10 гр.
Тыкву очистить от кожицы и семечек, нарезать кольцами или полукольцами. Так же поступить с картофелем. Приготовить соус: сливочное масло растопить, смешать с растительным. Всыпать специи, соль и перец, выдавить чеснок, перемешать.
Сыр натереть на мелкой терке, Взять 2\3 сыра и добавить к соусу. Взять пищевой пакет, выложить в него овощи, залить соусом и крепко завязать. Оставить мариноваться на 10-15 минут, духовку разогреть до 180°C.
Лук очистить, нарезать кольцами. В форму для выпечки выложить тыкву, картофель и лук, чередуя между собой. Проследить, чтобы все овощи были равномерно покрыты соусом. Запекать блюдо 40-45 минут при 180°C. Достать запеканку из духовки, посыпать оставшимся сыром и готовить еще 5 минут. Подавать блюдо можно, посыпав петрушкой.
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