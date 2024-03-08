По словам главы государства, согласно данным спецслужб и разведки - было более десяти попыток.

Президент Владимир Зеленский рассказал, сколько раз была угроза его жизни из-за российского лидера Владимира Путина. Об этом глава государства заявил в интервью для программы Cinque minuti итальянского телеканала Rai 1, которое опубликовала пресс-служба Офиса Президента.

Так, на вопрос, сколько раз Путин пытался его убить, Зеленский ответил: "Говорят, что более десяти, но говорят служащие, спецслужбы, разведка. Поэтому, я честно говоря, не считаю это количество".

"В Украине все наши люди, военные, которые на фронте, они рискуют каждый день своей жизнью. Гражданские, на которых приходятся такие удары как (недавно) в Одессе рискуют также, в мирной Одессе. Я - президент своей страны, поэтому я также рискую, и понятно почему. Я должен быть в таких же условиях, как и каждый украинец", - сказал Зеленский.

Что еще Зеленский говорил о Путине

Недавно во время пресс-конференции Зеленский рассказал, поднимет ли трубку, если ему позвонит Путин. В частности, отвечая на вопрос, поднимет ли он трубку, если сегодня ночью позвонит лидер государства-агрессора, Зеленский сказал: "У него же нет мобилки. Как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю".

Глава государства заверил, что Путин ему не позвонит, потому что "он не хочет заканчивать эту войну".

"На сегодня это так. Ослабляя их армию на поле боя, ослабляя их политической изоляцией в мире, ослабляя их санкциями. А если честно, это все знаете о чем? О том, чтобы сделать Путина бедным. Для него деньги - номер один. Если услышите его месседжи, - все вокруг денег. И он обеспечивает безопасность этих денег, даже замороженных активов за рубежом. Поэтому я считаю, его слабое место, - конечно, общественное мнение, но среди бизнеса, который его поддерживает или боится, я считаю, что это его слабое место", - заявил Зеленский.

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