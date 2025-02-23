По словам главы СБУ, россияне планировали покушение на Буданова перед инаугурацией Путина в 2024-м.

Глава Службы безопасности Украины рассказал о покушениях на первых лиц государства и разоблачении более 100 топовых агентурных сетей врага. Об этом он сообщил на Форуме "Украина. Год 2025".

"У нас за 3 года выявлено 102 топагентурных сети. Среди этих топчиков есть те, которые планировали ликвидировать даже нашего Верховного главнокомандующего - президента Украины", - отметил Малюк.

По словам главы СБУ, россияне планировали покушение на начальника разведки Кирилла Буданова перед инаугурацией Владимира Путина в 2024-м.

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"На Пасху они хотели организовать в том числе покушение на нашего собрата генерала Буданова и руководили это все с Лубянки непосредственно. А исполнителями были высокопоставленные чиновники Управления государственной охраны. То есть это те, кто должны были отвечать за охрану первых должностных лиц, но враг в свое время проник и сумел их завербовать. И они вынашивали свой преступный умысел. И были нами задержаны уже на стадии завершенного покушения этого преступления. Это был настоящий провал", - рассказал Малюк.

Он отметил, что после этого Путин снял с должности руководителя в то время 5-й службы ФСБ РФ генерал-лейтенанта Сергея Беседу, своего ближайшего друга.

"И у нас в материалах в копилке доказательств официально задокументированы кураторы Украины от ФСБ - Перлин и весь его отдел, которые прямо ставили задачи, платили за это деньги", - отметил глава СБУ.

Малюк сообщил, что россиянам не удалось реализовать покушения на военных и они решили отомстить гражданским украинцам.

"И отомстить уже не военным чиновникам, не Верховному главнокомандующему, а они кроме покушения на Буданова планировали и покушение на меня соответствующее. Они запланировали теракт в одном из строительных гипермаркетов в Киеве, одной французской фирмы. Когда в час пик после 6-ти вечера там много людей, там должны были взорваться взрывные устройства, которые были расположены в местах, где находятся легковоспламеняющиеся смеси. Слава Богу, благодаря тем всем методам, гласным-негласным, мы также задокументировали на опережение и выхолостили", - рассказал Малюк.

Он подчеркнул, что все доказательства собраны, задокументированы.

Россияне, как подчеркнул Малюк, действуют как настоящие террористы и кроме того пробуют нас информационно раскачать - постоянно проводят СИО - специальные информационные операции и ИПСО- информационные психологические операции.

"Мы проводим постоянную работу. Оперативная обстановка у нас остается полностью контролируемой и так будет продолжаться в дальнейшем", - подчеркнул глава СБУ.

Покушения на первых лиц государства

В марте прошлого года представитель ГУР Андрей Юсов сказал, что на главу Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова с начала войны было совершено более десяти серьезных попыток покушений.

Недавно Президент Украины Владимир Зеленский в интервью для британского издания The Guardian рассказал подробности попытки покушения на него в начале полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года.

Ранее он говорил о попытках покушений на себя. Однако отмечал, что ему точно неизвестно, сколько покушений на него пытались осуществить. Он предположил, что это могло быть 5-6 раз.

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