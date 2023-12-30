Мне трудно сформулировать исчерпывающий список вызовов, которые будут стоять перед страной в 2024 году, потому что это будет, скорее, год-вызов, чем какое-то множество вызовов. 2024-й будет касьяновым (то есть, високосным, но я не люблю это слово на украинском языке, потому что оно точно калькировано с русского) годом, в чем я вижу печальный каламбур. Ведь очень много обстоятельств внешнего и внутреннего характера, которые могут сложиться негативно для Украины, кристаллизуются или могут кристаллизоваться именно в 2024 году.

Однако мне кажется, что главным вызовом для Украины в 2024 году будут выборы в разных частях мира, в результате которых 31 декабря 2024 года может увидеть совсем другую политическую конфигурацию мировой политики, чем она есть сейчас.

Во многих из этих избирательных кампаний тема Украины, войны с Россией, украинских беженцев и временно перемещенных лиц, и вообще отношение к событиям в нашем углу мира будет играть не решающую, но большую роль. И поэтому их результаты повлияют как на уровень поддержки нашей страны отдельными странами, так и на общее информационное освещение. Потому я просто перечислю те выборы, за которыми я буду следить в 2024 году, и объясню, почему они влияют на перспективы Украины.

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Главным вызовом для Украины в 2024 году будут выборы в разных частях мира

Март – "выборы" президента России. Почему это важно? Потому, что до "красной даты календаря" можно ожидать чего угодно: от попыток массированного наступления ради "показать успехи на фронте" до каких-то еще людоедских инициатив, а после этой даты – массированной мобилизации.

Март – выборы в парламент Португалии. Почему это важно? Потому что наибольшие шансы имеет коалиция во главе с ультраправой партией Chega (Хватит!). Как и все ультраправые, она выступает с изоляционистских позиций, то есть в лагере орбанов и фицо может появиться еще один член.

Июнь – выборы в Европарламент. Почему это важно? Голосование на выборах в Европарламент не является обязательным для граждан стран ЕС. Сам Европарламент, в отличие от национальных парламентов, воспринимается как институт, имеющий небольшое влияние на повседневную жизнь людей в Европе, и поэтому активность на выборах в Европарламент обычно относительно низкая. В таких случаях непропорционально большую долю мандатов получают те, кто имеет, как говорят на английском, больший мегафон. То есть партии с краев политического спектра, у которых есть ядро активных поддерживателей, идущих голосовать, в отличие от менее политически активного электората партий центристской настроенности. UKIP – британская партия под предводительством Найджела Фаража, программа которой очень похожа на программы ультраправых партий Европы, именно благодаря этому попадала в Европарламент в 2014 году, так как явка в Британии была относительно низкой. И вот они получили 27% всех голосов на выборах в Европарламент (при том, что ни после того, ни до того UKIP не смогла провести в парламент Британии ни одного депутата).

Мы должны ожидать непропорционального успеха ультраправых партий, у которых изоляционизм и отказ от поддержки Украины являются частью политических программ. И соответствующего освещения этого в медиа, даже несмотря на то, что (как показывает пример той же UKIP) это не будет отражать действительного состояния политической мысли в отдельных странах.

Сентябрь – выборы в Австрии. Там сейчас абсолютно ультраправая Партия Свободы имеет огромную поддержку, где-то на уровне 36-37% – гораздо больше, чем традиционные консерваторы или социал-демократы. Просто эпизод из истории партийного строительства Партии свободы – предыдущий глава партии в 2017 году был записан на видео корреспондентом Шпигеля, который притворялся родственником российского олигарха и предлагал председателю партии деньги и медиа-поддержку, а тот был рад ее принять и рассказывал, что он строит стратегическое сотрудничество с Путиным.

Сентябрь – выборы в земельные парламенты Германии (Бранденбург, Саксония, Тюрингия). Почему это важно? Все эти немецкие земли – Восточная Германия. Во всех AfD, пророссийские ультраправые, сейчас являются наиболее популярными среди всех политических сил. Их успех приведет к тому, что в Германии будет нарушено политическое табу, которое существовало по сей день – традиционные партии не вступают в коалицию с AfD. Если это произойдет на уровне земли, у AfD будет шанс стать ключевым партнером будущей коалиции и в Бундестаге. Ну, и медиа-освещение этого также не добавит поддержки Украине, потому что лидеры AfD будут нон-стоп говорить о приостановлении поддержки Украины.

Мы должны ожидать непропорционального успеха ультраправых партий, у которых изоляционизм и отказ от поддержки Украины являются частью политических программ

Октябрь – наиболее вероятная дата выборов в Великобритании. Почему это важно? Потому, что власть в Британии, скорее всего, изменится. Консерваторы, как бы к ним ни относилось британское общество, являются одними из самых активных поддерживателей Украины по всем фронтам – от экономического до международного. И поэтому любая смена власти, хотя и не приведет к отказу от поддержки Украины, но может снизить ее уровень, потому что планка уже стоит очень и очень высоко.

Ноябрь – выборы президента США. Почему это важно? Потому, что власть в США может полностью перейти от демократов к республиканцам с непредсказуемым Дональдом Трампом. Этой теме сейчас уделяется так много внимания, что я воздержусь от дальнейших комментариев.

Ноябрь – выборы президента Молдовы. Почему это важно? Кремль вкладывает большие деньги в то, чтобы сменить власть в Молдове и вернуть ее обратно в статус страны-сателлита Москвы. Коалиция, приведшая к власти Майю Санду в 2020 году, не выглядит непобедимой и вероятность смены власти в стране-соседке на промосковскую, к сожалению, ненулевая.

Сергей Будкин, соучредитель и управляющий партнер FinPointInvestment