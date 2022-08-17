Аксенов и Константинов якобы выехали из Крыма после звонка московского куратора.

Прошлой ночью, во время перекрытия движения по Крымскому мосту, полуостров покинула верхушка оккупационного режима - "премьер" Сергей Аксенов и "спикер" Владимир Константинов.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на собственные источники в разведке.

По данным СМИ, пока украинским спецслужбам не известно, где находятся Аксенов и Константинов. Уехали они якобы после звонка от московского куратора, сообщившего им об опасности для жизни. После этого они наспех выехали и вывезли и с полуострова своих жен, детей и даже любовниц в охраняемых машинах, передают журналисты.

"Подчиненные "премьера" всю ночь уничтожали документы. В настоящее время семьи "политиков" находятся в Ростове, где поселились в одной из гостиниц. Активно заливают страх в местных ресторанах и отмечают собственное спасение. О возвращении в полуостров пока речь не идет", - сказано в сообщении.

Накануне сообщалось, что российские оккупанты якобы закрыли Крымский мост с вечера вторника до утра среды, мотивируя это якобы угрозой "атаки" со стороны Украины. В это время полуостров, по данным СМИ, покинули главари оккупационной администрации.