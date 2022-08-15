Президент РФ говорил только о Донбассе, а о других регионах Украины - не вспомнил.

Кремлевский диктатор Владимир Путин выступил на форуме "Армия-2022" и наговорил подборку бреда.

В частности он отметил об "успешном ходе специальной военной операции". Также военный преступник рассказал о российском оружии, которое якобы "опережает зарубежные аналоги на десятилетия". Интересно, что Путин говорил только об "освобождении Донбасса", а о других регионах Украины - не вспомнил.

"Наш народ гордится своими армией и флотом, профессионализмом и мужеством своих защитников. И сегодня в ходе специальной военной операции наши воины вместе с бойцами Донбасса с честью исполняют свой долг, сражаются за Россию, за мирную жизнь в Донецкой и Луганской народных республиках, четко выполняют все поставленные задачи – шаг за шагом освобождают землю Донбасса", - сказал узурпатор.

Путин отдельно рассказал о союзниках, которых "Россия имеет на разных континентах". Президент РФ заявил о готовности помогать союзникам оружием. Это было адресовано представителям Северной Кореи и ряду бедных африканских стран, которые делегациями прибыли на форум "Армия-2022".

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