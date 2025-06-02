Ранее нардепу сообщили о подозрении во внесении недостоверных сведений в э-декларации.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Анна Колесник слагает мандат. Соответствующее заявление уже рассмотрел и поддержал Комитет Верховной Рады Украины по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы парламента.

В то же время общественное движение "Честно" отмечает, что комитет единогласно поддержал, чтобы этот вопрос рассмотрели в сессионном зале. Колесник не появляется там уже несколько недель – с 12 марта 2025 года.

"НАБУ и САП сообщили Анне Колесник о подозрении во внесении недостоверных сведений в е-декларации на более чем 4.4 млн грн. Также нардеп попала в скандал из-за переписки. На внеочередном заседании парламента, еще до полномасштабного вторжения, когда в Раде рассказывали о скоплении войск РФ на границе, Колесник писала своим знакомым, что "надо сваливать из этой страны"", – говорится в сообщении.

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Если Рада проголосует за прекращение полномочий депутата, занять ее место сможет Дмитрий Слинько или Роман Кравец, отмечают в "Чесно".

По информации Центризбиркома, кандидаты Юлия Полийчук и Владимир Тригуб, которые идут выше в списке, отказались от должности.

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Законопроект об отмене спецпенсий прокурорам не прошел профильный комитет парламента. Документ с доработками могут рассмотреть уже в ближайшее время. Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что "сопротивление со стороны прокурорского сообщества и некоторых депутатов, которые их поддерживают, оказалось бешеным".

Между тем народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский говорит, что закон о демобилизации в ближайшее время ждать не стоит. По его словам, неоднократно обсуждались вопросы введения дополнительных периодов для отпусков и ротационные мероприятия с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

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