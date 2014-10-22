Военная прокуратура заявила о нехватке десятков миллионов патронов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГПУ.

Как отметили в пресс-службе, по поручению генерального прокурора Виталия Яремы, Главной военной прокуратурой была проведена проверка соблюдения требований Закона Украины «О правовом режиме имущества в Вооруженных Силах Украины» в части организации учета и хранения боеприпасов.

Читайте такжеВ Павлограде на Днепропетровщине нашли огромный склад оружия (видео)

«Установлено, что в результате небрежного отношения прежних высокопоставленных должностных лиц Министерства обороны Украины с 2000 года по настоящее время в ГП «Специализированный морской порт «Октябрьск» (Николаевская область) без надлежащего учета, охраны и режима хранилось 50 миллионов патронов калибра 7,62, которые по договору комиссии с государственной компанией «Укрспецэкспорт» предназначались для реализации в одну из африканских стран, однако в связи с наложением эмбарго на экспорт реализованы не были.

В дальнейшем служебные лица Министерства обороны Украины не приняли необходимых мер по возвращению этого государственного имущества владельцу, а все учетно-отчетные документы, которые могли свидетельствовать о принадлежности боеприпасов к оборонному ведомству, были уничтожены, а сами патроны сняты с учета. Проиеденной во время проверки инвентаризацией указанных средств поражения зафиксировано наличие лишь половины от их первичного количества. Любые данные о местонахождении остальных патронов отсутствуют», - сообщили в пресс-службе.

Тем самым, отметили в пресс-службе, государству нанесен ущерб на сумму около 16 млн грн.

Кроме того, как отметили в ведомстве, на открытых площадках этого же морского порта было выявлено еще свыше 14 тысяч неучтенных ящиков патронов разного калибра, которые поступили из воинских частей Министерства обороны Украины в 1992 году, не были реализованы и за 22 года хранения в неприспособленных условиях оказались существенно поврежденными.

По указанному факту Главной военной прокуратурой 21 октября начато уголовное производство по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.425 Уголовного кодекса Украины (небрежное отношение к военной службе).

Проведение досудебного расследования поручено следственному отделу следственного управления Главной военной прокуратуры.