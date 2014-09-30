В Запорожской области задержали микроавтобус с арсеналом оружия (фото)

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Запорожской области, автомобиль, «начиненный» огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами, был задержан сегодня сотрудниками спецбатальона запорожской милиции «Скиф» на блокпосту в районе пгт Куйбышево (Куйбышевский район Запорожской области - один из районов вблизи зоны АТО - УНИАН).

«Около 10 утра до блокпоста возле Куйбышево подъехал автомобиль-эвакуатор «Тата» с загруженным микроавтобусом, в салоне которого кроме водителя находились 2 пассажира. Они заявили, что не имеют ни оружия, ни других противозаконных предметов, но один из сотрудников милиции заметил в кармане пассажира предмет, напоминающий запал ручной гранаты. Автомобиль был подвергнут тщательному осмотру, в ходе которого милиционеры обнаружили целый арсенал оружия и боеприпасов», - сообщили в ОСО.

Читайте такжеВ Шостке милиционеры изъяли у мужчины при перевозке арсенал оружияПо данным Запорожского главка милиции, в специально оборудованных в эвакуаторе и микроавтобусе тайниках сотрудники «Скифа» обнаружили 6 противотанковых гранатометов РПГ-26 и РПГ-18, 38 ручных гранат, около 10 тысяч патронов различного калибра, в основном для автомата Калашникова.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст. 263 УК Украины - «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами». Происхождение и цель ввоза арсенала оружия устанавливаются.