Süddeutsche Zeitung: Могерини тоже умеет критиковать

Об этом сообщает Даниэль Брёсслер в своей статье «Могерини тоже умеет критиковать», опубликованной на сайте немецкой газеты Süddeutsche Zeitung.

Эльмар Брок сказал одно слово на итальянском. Возможно, ему не стоило этого делать. Опрос женщины, которая должна стать Верховным представителем Европейского Союза по внешней политике, уже идет полным ходом, и Брок, председатель комитета по иностранным делам в Европейском парламенте, хочет позаботиться о дисциплине. Депутат не закончил со своим вопросом, в котором речь идет об Алжире и Марокко. Когда он превысил одну минуту своего времени для выступлений на 15 секунд, Брок решает: "Finito". Тут за депутата вступается Федерика Могерини, 39 лет и пока все еще министр иностранных дел Италии. «Это немецкая гибкость», смеется она. Представительница социал-демократов знает, что ей обеспечен не только смех, но и пост. Она не дипломат, несколько игриво она просит прощения у Брока.

Было много предубеждений из Восточной Европы

Эту шутку Могерини может себе позволить, поскольку до этого времени уже убедила большинство депутатов в обратном. Изначально, против молодой итальянки было много предубеждений. После всего лишь нескольких месяцев ее пребывания в должности министра иностранных дел, премьер-министр Италии Маттео Ренци предложил ее кандидатуру на должность Верховного представителя ЕС по вопросам внешней политики. Было сопротивление, особенно из Восточной Европы. Ее обвиняли в том, что она пророссийски настроенная, к тому же неопытная. Недоверие не казалось беспочвенным, в рабочей программе итальянского председательства не было ни слова об аннексии Крыма Россией. Вместо этого предложение: «Россия остается стратегическим партнером для решения региональных и глобальных проблем». Только с помощью определенного упрямства Ренци удалось продвинуть кандидатуру своего министра иностранных дел в кругу глав государств и правительств.

Ее стратегия: понимать и разделять беспокойство

Тогда Могерини начала с мер по укреплению доверия, искала контакт с влиятельными парламентариями и спрашивала их советов. И она разработала такую коммуникационную стратегию, которой она также воспользовалась во время ее слушания в понедельник вечером: только не создавать впечатление, что она не разделяет беспокойство Восточной Европы. «Мы должны быть на стороне украинцев», заверяет она. Она неоднократно подчеркивает, что нужно прислушиваться к Петру Порошенко, президенту Украины, и помогать ему. Но, разумеется, нет никакого военного решения конфликта.

Больше внимания Восточной и Южной Европе

В отличие от венгра Тибора Наврачича, который провалил свою кандидатуру на должность комиссара по культуре, или менее убедительного словенского кандидата вице-президента Аленки Братушек, итальянке удался самостоятельный выход. За три часа слушаний Могерини упражнялась в дипломатической дисциплине, отпугивать как можно меньше своих слушателей. Она знает, что часть Комитета по иностранным делам критически рассматривает чрезмерно жесткое отношение к России. Поэтому формулировку «стратегический партнер» Могерини повторяет в странно измененной форме: «Россия сегодня может не быть партнером, но это стратегическая страна». Могерини обещает больше внимания Востоку, а также Югу. По поводу драмы с беженцами, прибывающими через Средиземное море в Европу, она говорит: «У нас есть моральное обязательство спасать человеческие жизни. Это Европа». Могерини знает формулы и клише. Когда ее спрашивают об Африке, она тут же говорит о «большом потенциале» и о том, что «Европа должна работать с Африкой, а не в Африке».

В конце похвалы для всех

Членам Комитета по иностранным делам, неизбалованным предшественницей леди Эштон, Могерини обещает тесное сотрудничество. «Это также очень мотивирует интеллектуально. В каждом вопросе заложена история и много идей», хвалит она смесью бесстыдства и шарма не такое уж увлекательное слушание. Большинство депутатов довольны, они дарят ей дружественные аплодисменты. Они испытывали Верховного представителя, которая не будет прятаться, как леди Эштон. Но также ту, которая не действует слишком упрямо. О том, что она тоже может резко критиковать, в конце слушания почти забыли.