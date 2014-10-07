Могерини: ЕС должен уделять больше внимания Украине

Такое заявление сделала Федерика Могерини, которая в следующем составе Еврокомиссии во главе с Жан-Клодом Юнкером займет пост верховного представителя ЕС по внешней политике, сообщает DW.DE.

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"Мы будем требовать больше внимания ЕС на Востоке, начиная с полной поддержки Украины в аспекте безопасности, институциональных реформ, политического процесса, экономических и энергетических вызовов", - отметила Федерика Могерини выступая перед комитетом иностранных дел Европарламента.

Основной задачей в среднесрочной перспективе она видит "полную реализацию минских договоренностей и поддержание усилий Порошенко установить мир на востоке страны".

Относительно политики ЕС в отношении России, она заявила о необходимости сбалансированного подхода в отношениях с Москвой. "Россия не может быть партнером на данный момент. Тем не менее, это стратегическая страна в мире и сосед, в первую очередь для Украины. Я думаю, нам всем будет необходимо глубоко переосмыслить отношения с Россией в течение следующих пяти лет", - отметила Федерика Могерини.