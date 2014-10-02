Лукашенко готов отправить на Донбасс белорусских миротворцев

Об этом лидер Беларуси заявил в интервью Euronews.

"Если Россия не верит Западу, а Запад не верит России, я бы использовал свои вооруженные силы, чтобы развести конфликтующие стороны", - заявил Лукашенко, при этом он отметил, что не хотел бы рисковать жизнями своих солдат.

Читайте такжеУкраинцы лучше всего относятся к Лукашенко и Обаме, хуже всего - к Путину (опрос)

Также, в интервью Лукашенко заявил, что уже давно предлагал отправить белорусских миротворцев на Донбасс, но эту идею отвергли все стороны конфликта.