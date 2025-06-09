Журналист опубликовал снимок 1983 года.

Украинский журналист Дмитрий Гордон поделился еще одним архивным фото, на котором он запечатлен в возрасте 15 лет. Снимок он опубликовал в своем Instagram.

"1983 год, Киев, 10-й класс, через несколько месяцев выпускной. Мне тут 15 лет, на голове - моднейшая прическа и укладка за три рубля, сделанные в лучшей парикмахерской на углу Крещатика и Карла Маркса (теперь Городецкого), на груди - значок любимого киевского "Динамо". Вся жизнь впереди, и война с русскими тоже", - подписал Гордон фото.

В комментариях под фото много шуток, пользователи уделили особое внимание его прическе:

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"Вам идет ваша шевелюра. Не думали отрастить как-нибудь?", "Очень серьезный молодой человек и значок "Динамо", "Откуда волосы на голове?", "Это был мальчик, незнающий лысины", "А что, у Гордона когда-то волосы были?", "Ого, как густо", "А сколько сейчас уходит денег на укладку?", "А сейчас как называется ваша прическа?", "С молодости в шоколаде", "Взгляд такой хитренький", "Модная причёска тех времен".

Напомним, ранее Гордон нарвался на резкую критику за фото, на Красной площади в Москве подписи к нему.

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