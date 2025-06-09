Цены на подержанные автомобили в Украине существенно отличаются в зависимости от региона.

Дороже всего подержанные автомобили продают в Киеве и западных областях Украины, тогда как самые низкие цены фиксируют в прифронтовых регионах. Об этом сообщает Институт исследований авторынка.

Выводы были сделаны по результатам мониторинга объявлений о продаже подержанных легковых авто с агрегатору Automoto.ua. Были использованы данные за май этого года.

Самые высокие средние цены фиксируют в регионах, которые имеют наиболее развитую логистику импорта, высокий уровень покупательской способности и большую долю недавно пригнанных авто.

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Самые высокие средние цены наблюдаются:

в Киеве и в Киевской области - 8 800 долларов;

во Львовской области - 7 800 долларов;

в Закарпатской области - 7 000 долларов.

Если говорить о большинстве областей центральной и западной Украины, то здесь средние цены на подержанные авто находятся в пределах 5500-6600 долларов.

Самые низкие цены фиксируют в регионах, где существенно снизился спрос, а также уменьшился объем активного парка. Можно сказать проще - самые низкие цены наблюдаются там, где имеют место активные боевые действия.

Самые низкие средние цены наблюдаются:

- в Донецкой области - 2 800 долларов;

- в Херсонской области - 2 800 долларов;

- в Луганской области - 3 500 долларов.

Какие подержанные автомобили выбрать - советы специалистов

Ранее специалисты назвали десять надежных электромобилей с пробегом. Лидером рейтинга стал популярный электрический кроссовер Hyundai Kona Electric.

Среди преимуществ этого автомобиля эксперты назвали неплохую шумоизоляцию и хорошие тормоза. Также он может похвастаться практичным интерьером с удобными органами управления.

Кроме Hyundai Kona Electric в список попали и другие модели южнокорейского бренда - Hyundai Ioniq 6 и Hyundai Ioniq 5.

Также недавно были названы четыре автомобиля с пробегом, которые редко нуждаются в ремонте. В список попали Toyota Tacoma, Honda Civic, Subaru Outback и Toyota 4Runner.

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