Уже после уникальной спецоперации "Паутина" Украина нанесла еще несколько болезненных ударов по российской авиации, ослабляя ее. Речь и об атаке на завод в городе Чебоксары (столица Чувашской Республики), поскольку на нем производятся адаптивные антенны "Комета", используемые, в частности, в унифицированных модулях планирования и коррекции КАБов, и в другом высокоточном вооружении оккупантов; и об уничтожении российского Су-35 на Курском направлении и, вероятно, МиГ-31К прямо на аэродроме "Саваслейка".

Когда появилось приятное сообщение (и видео), что в поле лежит российский Су-35, первый вопрос, который у меня возник: "Чем его сбили?". Поскольку он имеет систему антиРЭБа, противоракетную защиту, и не должен был бы быть сбит в условиях, в которых работает и наша, и вражеская авиация.

Дело в том, что все самолеты стараются не приближаться к линии боевого соприкосновения на расстояние ближе 40 км. В частности, Су-34 бросают бомбы с расстояния 40-50 км - и это уже рискованный вариант. А если идет сброс бомб и КАБов по линии боевого соприкосновения, то расстояние может быть не менее 60-70 км.

Видео дня

Этот же самолет вел себя достаточно нагло, уверенно залетая на территорию Сумщины, вероятно, считая, что сможет поразить любой украинский самолет, который может появиться возле него. Поэтому первой была мысль, что его удалось "приземлить" с помощью ЗРК "Бук-М1", которые есть на вооружении у Сил обороны Украины.

Сейчас же начинают появляться неверифицируемые утверждения, что в этой атаке принял участие F-16 и, вероятно, не один. Какой-то самолет еще мог быть приманкой.

Также есть сообщения, что в этой операции был задействован самолет дальнего радиолокационного обнаружения Saab 340 AEW&C, который видит на расстояние до 400 км. Он мог вести наблюдение за этим Су-35 и передать координаты на ракеты AIM, которые стоят на F-16, сделав целеуказание. Пилот, фактически, только запустил ракету, не видя цели. И это очень похоже на правду. Хотя интересно, как этот Saab 340 не был никем замечен и зафиксирован...

Дело в том, что на Су-35 стоит радиолокационная станция, а поскольку у самолета здоровенная "морда" по сравнению с F-16, то этот радар видит бомбардировщики где-то на расстоянии 250 км, а истребители - 200 км, в зависимости от его типа и радиозаметности. Если брать воздушное пространство, в котором сейчас разворачиваются боевые действия, то Су-35 имеет, в среднем, где-то в полтора раза большую дальность (а в некоторых случаях и в два раза большую), чем все остальные самолеты, которые есть с нашей стороны (в том числе Миражи и F-16). Более того, Су-35 может быть оснащен дальнобойной ракетой Р37 М, которая может поражать самолет на расстоянии 230 км (те ракеты, которые есть у нас на вооружении, бьют на расстояние 120 км)...

Поэтому, похоже на то, что это была какая-то засада, очень тонко рассчитанная операция. Поскольку, зная, что этот Су-35 будет появляться, было понимание, как отвлечь его внимание и навести удар.

Тяжелая ли это потеря для РФ? Су-35 - это действительно хороший самолет поколения 4++. Среди самолетов этого поколения по многим показателям он на высшей ступени - имеет двигатель с регулируемым вектором тяги, что дает ему фантастическую маневренность. Этот истребитель используется россиянами для прикрытия бомбардировщиков Су-34. Но все они - истребители и бомбардировщики - построены на платформе Су-27, которая была еще в Советском Союзе.

Еще одна приятная новость - в ночь на 9 июня Украина нанесла удары по аэродрому "Саваслейка", что в Нижегородской области РФ. Речь идет о возможном поражении истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробаллистических ракет "Кинжал". Это - тоже серьезная потеря для России. Ведь таких МиГов было модифицировано всего 10-12 машин (из них выбросили все вооружение, оставив лишь те блоки, которые необходимы для ракеты "Кинжал", которая является достаточно тяжелой). После нескольких поражений и катастроф, этих самолетов осталось не слишком много, где-то шесть единиц. И если еще одна из них поражена, то это 20% от того, что у них оставалось.

Для Украины это большой плюс, ведь мы можем наблюдать, как сегодня ночью РФ подняла только до 5 самолетов. И было задействовано небольшое количество ракет - именно потому, что есть серьезная проблема с носителями.

А вот что касается истории с вероятным поражением российского истребителя Су-30 или бомбардировщика Су-34 (они похожи внешне), то такая потеря РФ не очень существенно повлияет на то, что происходит на линии боевого соприкосновения. Таких самолетов у врага, к сожалению, еще много - за сотню. То есть, это, по сути, 1% от состава. Таким образом, в стратегической авиации враг уже теряет способности, но "сушек" у них еще много. Но это - хорошая пощечина Кремлю по морде.

Константин Криволап, военный аналитик, авиационный эксперт