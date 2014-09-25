Кличко попросил харьковчан не блокировать Крещатик и отвел их на встречу с Порошенко

Киевский городской голова Виталий Кличко вмешался в ситуацию с блокировкой проезжей части улицы Крещатик и убедил харьковских активистов не перекрывать улицу, а пойти с ним в Администрацию президента для решения их вопросов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра столицы.

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Во время общения на Майдане Незалежности активисты заверили Кличка, что они приехали из Харькова требовать “освободить областной центр от мэра Кернеса”. Потому что считают это залогом того, что в Харькове будет покой и не будет дестабилизации ситуации.

Кличко призвал митингующих освободить проезжую часть Крещатика и Майдана Незалежности.

“Вы требуете уволить мэра Харькова, перекрывая центральную улицу Киева. Я призываю вас не дестабилизировать ситуацию, освободить проезжую часть и говорить конструктивно”, - отметил мэр Киева.

Активисты пожаловались Кличко, что они приехали встретиться с президентом и обсудить ситуацию в Харькове. Киевский городской голова предложил инициативной группе активистов пойти с ним в Администрацию президента и встретиться с Петром Порошенко. В результате активисты вместе с Кличко пришли на Банковую.

Как впоследствии сообщила пресс-секретарь Кличко Оксана Зиновьева в своем Twitter, в сопровождении мэра Киева харьковские активисты зашли в АП.

«Кличко с харьковскими активистами зашли в Администрацию президента», - написала она около 10 минут назад.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром возле Администрации президента начался митинг представителей Харьковского автомайдана с требованием отставки городского головы Харькова Геннадия Кернеса.

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Впоследствии харьковские активисты пришли на Крещатик, где перекрыли движение транспорта.

Они заявляли, что они не уйдут с Крещатика, пока не встретятся с президентом и не передадут ему требование об отставке мэра Харькова.

Активисты также требовали возобновить уголовные производства в отношении Кернеса и экс-губернатора Харьковской области Добкина.

В то же время президент Украины Петр Порошенко сегодня на своей пресс-конференции пообещал отреагировать на обращения общественных активистов, которые требуют отставки мэра Харькова Кернеса.