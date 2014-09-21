На Марше мира в Харькове поддержат россиян, не согласных с политикой Путина

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил общественный активист, один из координаторов харьковского Марша мира Владимир Чистилин.

«В Харькове также пройдет Марш мира в поддержку мыслящих россиян. Мы присоединяемся к акции, которая проходит во всем мире», - сказал он.

Читайте такжеВ Китае прошла акция в поддержку Украины (фоторепортаж)По словам Чистилина, участники мероприятия собираются на 16:00 на площади Свободы, откуда они пройдут маршем к Генеральному консульству России в Харькове и военному госпиталю, где проходят лечение раненые во время АТО военные. В 18:00 на площади Свободы участники Марша мира проведут традиционное воскресное Народное вече и ярмарку общественных инициатив.

«Мы поддерживаем россиян, которые поддерживают Украину, которые забиты пропагандой и путинским режимом. Там реально есть 15% россиян, которые против путинского режима. Мы понимаем, как им там тяжело, однако они нас поддерживают», - сказал Чистилин.

Читайте такжеВ Москве собираются на 50-тысячный "Марш мира" против агрессии России в УкраинеКроме того, сегодня, 21 сентября, на площади Свободы активисты будут рисовать на мостовой самую большую в Украине вышиванку. Мероприятие будет проходить на протяжении дня. Специальные краски для работы раздадут всем, кто пожелает приобщиться к акции. Орнамент вышиванки будет разделен на отдельные квадраты, которые и будут разрисовывать участники по определенной схеме. По предварительным планам, вышиванка на мостовой площади Свободы будет размером 20 на 25 метров.

Также на сегодня на 10.00 анонсировано мероприятие антимайдановцев, что будет проходить на площади Свободы.

Как сообщал УНИАН, в Украине и мире празднуют Международный день мира.

В европейских странах, США, а также в России запланированы массовые акции за мир в поддержку Украины.