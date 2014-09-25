"Народная люстрация": в Черкассах двух депутатов бросили в мусорник во время сессии (видео)
12:50, 25 сентября 2014Политика
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В Черкассах активисты бросили двух депутатов областного совета в мусорные контейнеры, требуя люстрации.
Вовченко почувствовал, что такое "народная люстрация" / Скриншот
Сейчас в областной совет приехали представители милиции и СБУ, сообщает издание vikka.ua.
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После этого активисты решили, что настала очередь еще одного депутата облсовета Александра Харламова. Его также силой бросили в мусорный бак.
Напомним, волна "народной люстрации" началась 16 сентября, когда Верховная Рада принимала закон "Об очищении власти". Тогда прямо под стенами парламента народного депутата Виталия Журавского бросили в мусорный бак.
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