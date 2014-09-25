"Народная люстрация": в Черкассах двух депутатов бросили в мусорник во время сессии (видео)

Сейчас в областной совет приехали представители милиции и СБУ, сообщает издание vikka.ua.

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После этого активисты решили, что настала очередь еще одного депутата облсовета Александра Харламова. Его также силой бросили в мусорный бак.