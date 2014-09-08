За последние 3 месяца погибло больше людей, чем за 10 лет афганской войны - Кучма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время поездки в Чернигов сказал второй президент Украины (1994-2004 года) Леонид Кучма.

По его словам, точные жертвы войны неизвестны.

"И не знаем, сколько погибло. За 10 лет войны в Афганистане мы потеряли меньше, чем за последние три месяца. И не по нашей вине погибают ребята", - сказал Кучма.

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Политик подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта.

"Каждая война должна заканчиваться миром. Чем скорее это произойдет, тем меньшие потери мы понесем", - подчеркнул экс-президент Украины.