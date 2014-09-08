Кучма на переговорах в Минске официально выступал от имени Украины - МИД
03:18, 08 сентября 2014Политика
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Второй президент Украины Леонид Кучма на переговорах в Минске официально выступал от имени страны.
Кучма на переговорах в Минске официально выступал от имени Украины / Фото: УНІАН
Об этов в эфире Подробностей заявил политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев.
"За ним была держава, второй президент представлял Украину. Он имеет мандат от руководства страны, он представляет Украину", - сказал он
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Он также отметил, что переговоры велись не с террористами, а с теми, кто может на них повлиять.
"Украина не ведет переговоров с ЛНР и ДНР. Мы говорим с теми, кто может отдать указания про прекращение огня, с теми кто может договориться об обмене пленными", - прокомментировал Минсикую встречу Макеев.
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