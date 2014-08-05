Московские активисты "окружили" Кремль сине-желтыми надписями "Крым - это Украина"
23:16, 05 августа 2014Политика
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Смелые граффити с лозунгами "Крым - это Украина" украсили набережные, переходы и дороги в самом центре российской столицы.
Московские активисты "окружили" Кремль сине-желтыми надписями "Крым - это Украина" / uainfo.org
В центре Москвы активисты Московской сотни провели информационное окружение Кремля, украсив набережные, подземные переходы и асфальт креативными и смелыми граффити с лозунгами "Крым - это Украина" в сине-желтых цветах, сообщает ТСН.
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Кроме того, активисты краской оставили на асфальте гражданские призывы "Свободу героям Болотной", а также украсили трафаретами, как российские ракеты сбивают самолет.
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