Московские активисты "окружили" Кремль сине-желтыми надписями "Крым - это Украина"

В центре Москвы активисты Московской сотни провели информационное окружение Кремля, украсив набережные, подземные переходы и асфальт креативными и смелыми граффити с лозунгами "Крым - это Украина" в сине-желтых цветах, сообщает ТСН.

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Кроме того, активисты краской оставили на асфальте гражданские призывы "Свободу героям Болотной", а также украсили трафаретами, как российские ракеты сбивают самолет.