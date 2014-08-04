Глава Полтавского облсовета считает аморальным проведения Сорочинской ярмарки во время войны

Об этом сказано в официальном заявлении Вороны, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

”Каждый день на Востоке Украины гибнут наши ребята-патриоты, которые отдают свою жизнь, защищая Родину. Поэтому организация развлекательных мероприятий пока, по моему убеждению, является не только нецелесообразным, а просто аморальным. Кроме того, проведение ярмарки может стать провокацией для возможных террористических действий со стороны сепаратистов. Нашей главной задачей, считаю, не дать сопернику ни единого шанса для дестабилизации ситуации на Полтавщине», - сказано в заявлении.

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Он также отметил, что по поручению президиума и постоянных комиссий областного совета, президенту Украины Петру Порошенко и премьер-министру Украины Арсению Яценюку были направлены письма с просьбой рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в распоряжение Кабинета Министров Украины от 25 июня 2014 № 605-р «Об утверждении перечня выставок и ярмарок, которые будут проводиться в Украине в 2014 году, которым предоставляется статус международных и национальных» о переносе проведения Национальной Сорочинской ярмарки в нынешнем году на неопределенное время”.

Как сообщал УНИАН, после споров относительно проведения ярмарки, на днях принято решение о ее проведении с 18 по 24 августа в селе Большие Сорочинцы Миргородского района Полтавской области.

Организаторами мероприятия выступили ООО «Сорочинская ярмарка» и Полтавская областная государственная администрация. Нынешнее мероприятие должно проходить под лозунгом «Украина единая!».