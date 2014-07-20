В Славянске нашли могильник замученных террористами мирных жителей - Луценко
23:58, 20 июля 2014Политика
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В освобожденном от террористов городе Славянск Донецкой области было обнаружено массовое захоронение местных жителей, которых убили пророссийские и российские боевики.
В Славянске нашли могильник замученных террористами мирных жителе / Фото УНИАН
Об этом говорится в сюжете ТСН.
"В Славянске встречался с группой уголовного розыска МВД Украины. Они обнаружили могильник замученных террористами мирных жителей Славянска. Их там десятки. Их пытали, резали, сжигали заживо. Сегодня есть свидетели всего этого (на видео 7 минута) ", - сказал советник президента Юрий Луценко.
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