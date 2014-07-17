Блокпост Нацгвардии зафиксировал откуда сбили Боинг-777 и его падение - СМИ

23:51, 17 июля 2014
Политика
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Блокпост Национальной гвардии зафиксировал место, с которого был сбит пассажирский самолет Боинг-777

Reuters

Об этом Еспресо.TV сообщил источник в Министерстве обороны.

По информации, гвардейцы зафиксировали, что самолет был сбит с территории города Снежного, а упал Боинг уже на территории Тореза. Соответствующие факты переданы в оборонное ведомство.

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Напомним, сегодня самолет Боинг-777 малазийских авиалиний сбили террористы в районе города Торез Донецкой области. Погибло 295 человек, среди которых 80 детей.

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