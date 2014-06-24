Порошенко лично представит ЕС информацию о первых результатах мирного плана

Об этом он сказал в телефонном разговоре с Председателем Европейской Комиссии Жозе Мануэлем Баррозу, сообщает пресс-служба Главы государства.

Председатель ЕК выразил поддержку предложенного мирного плана и режима прекращения огня и спросил о ситуации на Востоке Украины и о состоянии переговорного процесса.

Порошенко сообщил, что в ответ на мирные инициативы террористы не сложили оружие и продолжают обстрелы подразделений Вооруженных Сил Украины.

«За последние 72 часа с момента объявления перемирия у нас не наблюдается никакого улучшения ситуации на Востоке. И наоборот, за это время террористы 31 раз нарушили режим прекращения огня. Украина потеряла одного военнослужащего, семь ранены», - заявил Президент.

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Но, по его словам, «мы настаиваем на мирном урегулировании. В частности, мы пригласили инспекторов миссии ОБСЕ посетить и засвидетельствовать полное выполнение условий мирного плана украинской стороной».

Президент также сообщил о готовности, при надлежащих условиях безопасности, направить в Славянск группу для восстановления инфраструктуры поставки воды и энергоресурсов, разрушенной боевиками.

Порошенко поблагодарил ЕС за солидарность с Украиной и заверил в тесной координации действий. Он положительно оценил выводы Совета ЕС на уровне министров иностранных дел. Сегодня Совет ЕС дал высокую оценку выполнению Украиной первого этапа Плана действий по либерализации визового режима и сообщил о решении начать работу в рамках второго этапа.

«Мы настроены на достижение быстрых и положительных результатов по выполнению и второй фазы Плана действий по визовой либерализации», - отметил Порошенко.

Он поблагодарил Баррозу за финансовую поддержку реформы судебной системы, правоохранительных органов и заверил, что Украина настроена продемонстрировать значительный прогресс в этом направлении.

Также Президент Украины высоко оценил решение Совета ЕС по созданию миссии в рамках Общей политики безопасности и обороны ЕС для поддержки нашего государства в реформировании сектора общественной безопасности, в частности милиции.