В Харьковской области упал вертолет, доставлявший груз в зону АТО - источник

11:55, 22 июня 2014
Политика
2 0

В Чугуевском районе Харьковской области упал украинский вертолет.

пилот вертолет / slavgorod.com.ua

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, вертолет Нежинского специального вертолетного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился вчера, 21 июня, после обеда.

По сведениям источника, транспортный вертолет Ми-8 в рамках антитеррористической операции доставлял груз в зону АТО.Читайте такжеПодбитый боевиками Ми-24 эвакуировали и обещают починить

Вертолет разбился, когда возвращался обратно, уточнил собеседник агентства.

На это время точно известно о нескольких пострадавших, также существует высокая вероятность, что есть погибшие, добавил он.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты военной прокуратуры. Причина падения вертолета выясняется.

Другие подробности и официальные комментарии на данное время получить не удалось.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter