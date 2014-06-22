В Харьковской области упал вертолет, доставлявший груз в зону АТО - источник

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, вертолет Нежинского специального вертолетного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился вчера, 21 июня, после обеда.

По сведениям источника, транспортный вертолет Ми-8 в рамках антитеррористической операции доставлял груз в зону АТО.Читайте такжеПодбитый боевиками Ми-24 эвакуировали и обещают починить

Вертолет разбился, когда возвращался обратно, уточнил собеседник агентства.

На это время точно известно о нескольких пострадавших, также существует высокая вероятность, что есть погибшие, добавил он.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты военной прокуратуры. Причина падения вертолета выясняется.

Другие подробности и официальные комментарии на данное время получить не удалось.