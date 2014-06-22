В Харьковской области упал вертолет, доставлявший груз в зону АТО - источник
В Чугуевском районе Харьковской области упал украинский вертолет.
Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, вертолет Нежинского специального вертолетного отряда Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины разбился вчера, 21 июня, после обеда.
По сведениям источника, транспортный вертолет Ми-8 в рамках антитеррористической операции доставлял груз в зону АТО.Читайте такжеПодбитый боевиками Ми-24 эвакуировали и обещают починить
Вертолет разбился, когда возвращался обратно, уточнил собеседник агентства.
На это время точно известно о нескольких пострадавших, также существует высокая вероятность, что есть погибшие, добавил он.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и специалисты военной прокуратуры. Причина падения вертолета выясняется.
Другие подробности и официальные комментарии на данное время получить не удалось.