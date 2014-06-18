Саакашвили: почерк Путина не меняется, в Грузии тоже взрывали газопроводы

"Почерк Путина не меняется: в январе 2005 года газопровод, по которому Грузия снабжалась российским газом, также как и главная линия электропередач, были взорваны "неизвестными террористами" в нескольких местах. Грузия оказалась без тепла и света зимой, в рекордно холодную погоду", - написал Саакашвили в Facebook.

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"В результате этой диверсии Россия получила совершенно противоположный результат, нежели тот, на который Путин, наверноe, рассчитывал. Мы перестроили свою энергосистему и очень скоро практически перестали энергетически зависеть от ненадёжного соседа. Этой независимости мы достигли благодаря искоренению коррупции, которая разъедала энергосектор, увеличению собственных мощностей, а также переходу к более надёжным поставщикам", - добавил он.