Границу Украины свободно пересекло незаконное военное формирование "Армия Путина" - депутат

Народный депутат Украины Александр Кузьмук заявил, что сегодня госграницу Украины пересекло незаконное военное формирование под названием “Армия Путина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кузьмук сказал на заседании парламента после того как парламент первый раз не проголосовал за проект постановления относительно усиления защиты государственной границы Украины.

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Кузьмук отметил: “Информирую Верховную Раду, что в настоящее время государственную границу Украины свободно пересекло незаконное военное формирование, которое имеет название “Армия Путина”, которое сейчас объединилось с незаконным батальоном, который имеет название “Заря”. “Всего их около 900 человек, они вооружены тяжелой бронетанковой техникой”, - подчеркнул Кузьмук.

При этом добавил, что с украинской стороны является лишь “сводный отряд в 100 человек”. “Есть погибшие и есть сожженная техника”, - отметил Кузьмук.

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Обращаясь к народным депутатам Украины, которые не поддержали этот проект постановления, Кузьмук подчеркнул: “Поставьте себя на тот блок и попробуйте только не проголосовать, и вы будете прокляты всем народом навсегда”.

После этого председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов снова поставил на голосование проект постановления о защите государственной границы Украины и он был поддержан ВР.