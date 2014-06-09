По факту взрыва в Николаеве открыто дело, разыскивается владелица квартиры - МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины, следственным отделением Ленинского РО НГУ МВД начато уголовное производство по признакам ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

В МВД отметили, что устанавливается личность и мужчины, который был госпитализирован в больницу с ожогами. По словам жителей дома, именно он проживал в квартире, где произошел взрыв. С места происшествия он пытался скрыться, но был задержан соседями.

Читайте такжеСМИ: После взрыва в Николаеве из подъезда выбежал мужчина со следами серебрину на телеРайон возможной опасности окружен, сотрудники батальона патрульной службы и специальной роты милиции осуществляют охрану общественного порядка, инспекторы ГАИ обеспечивают безопасность дорожного движения. Дом обесточен и отключен от газа. Во дворе дома организована работа оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, опрашиваются свидетели, формируются списки лиц, которые бы могли находиться в то время в квартирах указанного дома, предоставляется помощь гражданам в случае необходимости решения любых вопросов.

Как было установлено правоохранительными органами, из четырех жильцов квартиры, где произошел взрыв, двое взрослых и ребенок 2013 года находятся сейчас в соседнем регионе. Место пребывания владелицы жилья - 50-летней женщины - сейчас устанавливается. Спасатели расчищают завалы, ведется поиск лиц, которые могут быть между панелями.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 5.00 произошел взрыв в 5-этажном жилом доме по ул. Молодогвардейской в Ленинском районе г. Николаева, которым были повреждены две квартиры, расположенные на верхних этажах.