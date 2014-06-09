В Николаеве произошел взрыв в жилом пятиэтажном доме, есть пострадавшие

Взрыв случился на двух верхних этажах первого подъезда дома, сообщает сайт НикВести.

В результате взрыва, который был слышен в радиусе нескольких километров, полностью снесло конструкцию балкона на пятом этаже, также провалилась кровля дома над местом взрыва и выбило окна в соседних домах.

Из подъезда, где произошел взрыв эвакуировали 32 человека. Также есть информация о трех пострадавших, один из которых - мужчина, которого уже госпитализировали.

В данный момент на месте работают МЧС-ники, медики, милиция, а также эксперты-криминалисты и газовики. Спасатели проводя так называемые "минуты тишины" для того, чтобы определить есть ли кто-либо живой под завалами.

Также на место происшествия прибыли губернатор Николаевской области Николай Романчук, первый заместитель мэра Николаева Юрий Андиенко и глава ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области Максим Грицаенко.

Читайте такжеВ Николаеве количество погибших от взрыва во многоэтажке возросло до 7 человекНа месте развернута работа штаба по жизнеобеспечению спасательных работ.

На 8 утра отсутствует информация о местонахождении 3 человек, которые прописаны в квартире №18 по улице Молодогвардейская, 28: Валентина Адамовна Кривчик, Сергей Николаевич Кривчик и Алена Владиславовна Кривчик. Спасатели просят всех, кто владеет информацией об их местонахождении или контактных данных, обращаться в Службу спасения по номеру "101".