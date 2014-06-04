Порошенко представил Коморовскому план действий по урегулированию ситуации в Украине

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил министр иностранных дел канцелярии польского президента Яромир Соколовский.

"Темой разговоров была оценка ситуации в Украине и перспектива политического решения кризиса. Президент Порошенко представил план действий, который планирует реализовать в ближайшее время в этом контексте", - сказал министр, слова которого приводит веб-сайт главы Польского государства.

Президенты также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, среди которых предоставление Польшей помощи в сфере реформы местного самоуправления.

Соколовский добавил, что президенты продолжат консультации во время визита Коморовского в Киев 7 июня, где он примет участие в инаугурации Порошенко.

Читайте такжеКерри похвалил украинцев за храбрость и преданность свободеПо данным посольства Украины, Порошенко вчера вечером провел также встречу с президентом Австрии, сегодня - с государственным секретарем США Джоном Керри.

На сегодня также запланирована встреча с президентами США, Франции и Финляндии.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 3-4 июня принимает участие в мероприятиях по празднованию 25-й годовщины частично свободных выборов в польский парламент, которые стали переломным моментом для свержения коммунистического режима в Польше и начала демократических и рыночных реформ в стране.