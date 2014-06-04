В Варшаве состоялась встреча Порошенко и Коморовского

В Бельведерском дворце в Варшаве состоялась встреча президента Польши Бронислава Коморовского и новоизбранного президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает Польское радио.

Как отметил министр в Канцелярии президента Польши Яромир Соколовский, визит Порошенко — это благоприятный случай, чтобы “поговорить о перспективах решения кризиса в Украине, о российско-украинском конфликте, а также — о польско-украинском сотрудничестве, в частности, о поддержке Польшей украинских реформ, с особым акцентом на реформы”.

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Сегодня запланирована встреча Порошенко с президентом США Бараком Обамой, который также будет принимать участие в празднике Свободы, который состоится 4 июня в Варшаве.

Визит в Варшаву — это первый заграничный визит Порошенко после его победы в президентских выборах, которые состоялись в Украине 25 мая. Коморовский говорил по телефону с Порошенко в день его победы 25 мая. Тогда польский президент пригласил Порошенко посетить с визитом Варшаву. Коморовский выразил также надежду на стабилизацию ситуации в Украине и заверил новоизбранного президента в том, что Польша будет поддерживать европейский путь Украины.

Новоизбранный президент Украины находится в Варшаве по случаю празднования 25-й годовщины проведения в Польше частично свободных и демократических парламентских выборов 4 июня 1989 года.