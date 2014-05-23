МИД приветствует заявления Путина о том, что РФ после выборов будет работать с украинской властью

Как передает корреспондент УНИАН, об этом и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица сказал журналистам.

“Возможно признание со стороны России новоизбранного президента или новоизбранной власти Украины. Если это действительно произойдет, мы будем приветствовать не только заявления России, но и конкретные действия России по признанию украинского правительства и налаживанию сотрудничества с легитимно избранным украинским правительством”, - сказал Дещица.

По его словам, вопрос о введении санкций против России имеет превентивный характер.

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“То, что сейчас Россия делает определенные заявления (надеемся, что они также будут подкреплены и конкретными действиями), показывает, что Россия приняла во внимание возможное применение таких мер со стороны как ЕС, так и США”, - сказал Дещица.

По его словам, вчерашнее обсуждение на заседании Совета безопасности ООН вопроса деэскалации ситуации на востоке Украины и уменьшения напряжения на украинско-российской границе подтверждает, что все члены Совета безопасности ООН поддерживают позицию Украины о необходимости проведения президентских выборов в Украине без каких-либо провокаций.

В свою очередь, министр иностранных дел Эстонии Урмас Пает заметил, что вопрос о возможности введения против России третьей волны санкций рассматривается Европейским Союзом. “Вопрос санкций рассматривается, но конкретные меры будут приняты лишь в том случае, если мы увидим, что не будет деэскалации конфликта, или будут возникать какие-то другие подобные проблемы”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 мая, Путин заявил, что Россия с уважением отнесется к выбору украинского народа на президентских выборах 25 мая. «Мы понимаем, что люди в Украине хотят, чтобы страна вышла из этого длительного кризиса. Вне всяких сомнений, мы с уважением отнесемся к выбору украинского народа, будем смотреть, что происходит», - сказал Путин.