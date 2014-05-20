В Артемовске сепаратисты угрожают повесить директора учебного заведения, если в здании откроется избирательный участок

00:40, 20 мая 2014
Политика
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В Артемовске Донецкой области сепаратисты угрожают повесить директора одного из учебных заведений, если в вверенном ему здании откроется избирательный участок для проведения президентских выборов.

Краматорск / REUTERS

Об этом УНИАН сообщила одна из сотрудниц данного учебного заведения в Артемовске.

«На днях пришли к нашему завучу люди в масках и сказали - если у вас здесь будут выборы, мы вас сожжем, а директора повесим. Сотрудники в шоке..», - сказала собеседница.

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По ее словам, люди напуганы и отказываются работать в избирательных комиссиях , никто не гарантирует безопасность жителям, поэтому двери на избирательных участках в день выборов  будут, «скорее всего, закрыты».

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