В Украине вместо референдума могут провести национально-консультативный опрос

Об этом он сказал сегодня в эфире «5 канала», сообщает кореспондент УНИАН.

Он отметил, что назначение референдума будет зависеть, в большей степени, от Верховной Рады. По словам Магеры, если она (ВР - УНИАН), в соответствии с конституционными полномочиями, примет соответствующее постановление, то последнее будет выполнено ЦИК.

Он также выразил сомнения, что такой референдум может быть проведен 25 мая.

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«Однако в отношении 15 июня, я думаю, что по срокам, определенным законом о всеукраинском референдуме, это реально. Вместе с тем я хотел бы, со своей стороны, не исключать возможности проведения если не референдума, то национально-консультативного опроса. Почему именно так, потому что для такого опроса нет законодательной четкой базы, однако выборы и референдум - это не единственные формы осуществления демократии в Украине. И если бы в законе о всеукраинском референдуме, была добавлена одна отдельная статья ... я думаю, что это бы сняло много вопросов», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины намерена завтра на своем специальном заседании рассмотреть вопрос о проведении в Украине всеукраинского референдума. Об этом во время брифинга в Кабинете министров заявил министр юстиции Украины Павел Петренко. «Вопрос всеукраинского референдума завтра будет рассматриваться в парламенте и по этому вопросу будет отдельное заявление парламента и правительства», - сказал Петренко.