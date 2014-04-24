Пограничники изымают фальшивые украинские паспорта у граждан, которые едут из Крыма

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, 23 апреля два недействительных паспорта обнаружили сотрудники Госпогранслужбы во время проверки документов граждан, которые следовали через контрольный пункт «Чаплинка».

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В ходе паспортного контроля пограничный наряд обратил внимание на 2 граждан Украины, которые ехали на автомобиле «Рендж Ровер». Их документы были выданы лишь в конце марта в городе Армянск. Выяснилось, что эти паспорта являются недействительными. Сейчас документы изъяты, а пассажиры возвращены в обратном направлении.

Подобные документы обнаружили недавно и в железнодорожном пункте контроля «Мелитополь». Паспорта нашли у двух пассажиров поезда «Симферополь - Киев». Документы также были изданы в Крыму в конце марта и оказались недействительными.

Как сообщал УНИАН, в марте Россия аннексировала украинский Крым и продолжает дестабилизировать ситуацию на юге и востоке Украины.