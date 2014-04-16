Те, кто фальсифицировал дело Тимошенко, ответят по закону - Власенко
Против следователей, фальсифицировавших дело Тимошенко, и судей, выносивших решения по нему, возбуждены уголовные дела. Об этом сообщил экс-адвокат Юлии Тимошенко, член Высшего совета юстиции Сергей Власенко. При этом он не назвал конкретных фамилий, сославшись на тайну следствия.
«Все решения которые были приняты по этому делу являются незаконными, потому что Верховный суд установил, что в действиях Юлии Владимировны нет события преступления», - отметил адвокат.
При этом Власенко уточнил, что в травле Тимошенко были задействованы все органы государственной власти.
Читайте такжеРада не поддержала реабилитацию членов правительства Тимошенко
«Все, я подчеркиваю, все государственные органы на уровне руководителей этих органов, действовали скоординировано по вопросу связанному с Юлией Владимировной. Это все происходило в жесточайшей координации, и во главе этой пирамиды координации стоял лично Виктор Федорович Янукович», - заявил адвокат.
По словам Власенко, экс-президент Виктор Янукович основные решения, связанные с делом Тимошенко, принимал лично. «Координаторами процессов для последующих исполнителей были генпрокурор Виктор Пшонка и замглавы администрации президента Андрей Портнов», - уверен политик.
В то же время, Власенко считает, что на данный момент не все исполнители «дела Тимошенко» могут быть привлечены к уголовной ответственности, в силу их депутатской неприкосновенности.
«Что касается таких людей как Владимир Олийнык, Сергей Мищенко, можно называть еще фамилии, - вопрос (их работы на Банковую в деле Тимошенко – ред.) лежит в морально-этических рамках», - отметил адвокат.
Напомним, Сергей Мищенко являлся автором законопроекта о лечении Тимошенко за границей на условиях создания в стране пребывания условий, близких к тюремным, и увеличения срока лишения свободы. Законопроект Мищенко был жестко раскритикован оппозицией, а лидер, на тот момент, парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что проект закона написан на Банковой.