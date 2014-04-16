Те, кто фальсифицировал дело Тимошенко, ответят по закону - Власенко

«Все решения которые были приняты по этому делу являются незаконными, потому что Верховный суд установил, что в действиях Юлии Владимировны нет события преступления», - отметил адвокат.

При этом Власенко уточнил, что в травле Тимошенко были задействованы все органы государственной власти.

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«Все, я подчеркиваю, все государственные органы на уровне руководителей этих органов, действовали скоординировано по вопросу связанному с Юлией Владимировной. Это все происходило в жесточайшей координации, и во главе этой пирамиды координации стоял лично Виктор Федорович Янукович», - заявил адвокат.

По словам Власенко, экс-президент Виктор Янукович основные решения, связанные с делом Тимошенко, принимал лично. «Координаторами процессов для последующих исполнителей были генпрокурор Виктор Пшонка и замглавы администрации президента Андрей Портнов», - уверен политик.

В то же время, Власенко считает, что на данный момент не все исполнители «дела Тимошенко» могут быть привлечены к уголовной ответственности, в силу их депутатской неприкосновенности.

«Что касается таких людей как Владимир Олийнык, Сергей Мищенко, можно называть еще фамилии, - вопрос (их работы на Банковую в деле Тимошенко – ред.) лежит в морально-этических рамках», - отметил адвокат.

Напомним, Сергей Мищенко являлся автором законопроекта о лечении Тимошенко за границей на условиях создания в стране пребывания условий, близких к тюремным, и увеличения срока лишения свободы. Законопроект Мищенко был жестко раскритикован оппозицией, а лидер, на тот момент, парламентской фракции «Батькивщина» Арсений Яценюк заявил, что проект закона написан на Банковой.