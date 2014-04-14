Янукович переориентировал контрразведку с России на США - Тимчук

Об этом на своей странице в Facebook написал координатор группы ”Информационное сопротивление” Дмитрий Тимчук.

«На фоне нынешней активности российских спецслужб по организации экстремистских акций на востоке Украины необходимо сделать следующее объяснение. Лишь часть нынешних «вербовщиков», диверсантов и координаторов из России, которые ведут сегодня подрывную деятельность на украинской территории, заброшены в Украину в период с февраля по апрель этого года», - сообщает он.

По данным группы «Информационное Сопротивление», основные агентурные сети ФСБ РФ и ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил РФ в регионе были сформированы в период с 2010-го по 2013 год.

Тимчук отмечает, что «после того, как с приходом в Украине к власти Виктора Януковича и с назначением председателем СБУ Валерия Хорошковского были изменены приоритеты в деятельности СБУ. Что, соответственно, вызвало и структурные изменения в этой спецслужбе».

Читайте такжеЛуценко: Все руководство милиции Востока Украины до сих пор контролируется семьей ЯнуковичаПо его словам, весной 2010 года была проведена реорганизация управления по защите интересов Украины от иностранных спецслужб департамента контрразведки. Нумерация отделов в этом управлении соответствует приоритетам спецслужбы. Во время реформирования Первый отдел «переключился» из противодействия российским спецслужбам на работу против США. Тогда как Россией начал заниматься Четвертый отдел.

При этом данный отдел, который противодействует подрывной деятельности России, был не только «отодвинут на четвертый план», но и кардинально сокращен. А масштабы контрразведывательной деятельности в восточных регионах Украины были значительно уменьшены.

Как сообщает эксперт, одновременно, 19 мая 2010 года СБУ и ФСБ России подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым сотрудники ФСБ вернулись на объекты Черноморского флота РФ в Севастополе и Крыму (в декабре 2009 г. они оставили Украину по требованию Киева, поскольку активно занимались вербовкой украинских граждан, финансированием пророссийских сил и иной подрывной деятельностью).

Одновременно в восточных регионах Украины развернула свою работу и сеть ГРУ ГШ ВС РФ.

Читайте такжеЗа последний месяц задержано столько же шпионов и диверсантов, как за все времена независимости - СБУТаким образом, в течение 2010-2013 гг. ФСБ и ГРУ получили возможность фактически беспрепятственно работать против Украины, создавая на юго-востоке мощные агентурные сети, активизированные сейчас. При этом управление сетью ФСБ осуществлялось структурным подразделением ФСБ в штабе ЧФ РФ в Севастополе, а сетью ГРУ - структурным подразделением этой спецслужбы в Ростове-на-Дону.

В настоящее время украинская контрразведка принимает экстренные меры с целью восстановления своей эффективной работы в регионе, отмечает Тимчук.