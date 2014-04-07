ВР завтра рассмотрит усиление уголовной ответственности за сепаратизм - Турчинов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в своем обращении, которое транслировалось каналом «Рада».

“В соответствии с украинским законодательством, будет поставлен вопрос о запрещении деятельности политических партий и общественных организаций, которые стоят на позициях сепаратизма и работают на страну-агрессора, против собственного государства и его народа”, - сказал Турчинов.Читайте такжеПо факту массовых беспорядков в Харькове и захвата ОГА открыли уголовное дело

Он заметил, что с уважением относится к разным политическим взглядам, но “сепаратизм и использование оружия против собственного государства, которое несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан, - это не политика, это тяжелое преступление”.

“А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно”, - подчеркнул Туричнов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.Читайте такжеВ Донецке открыли криминальное дело по факту захвата ОГА

6 апреля по факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).