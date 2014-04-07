ВР завтра рассмотрит усиление уголовной ответственности за сепаратизм - Турчинов

14:22, 07 апреля 2014
Политика
0 0

В.о. Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов  записал обращение к украинцам.

Турчинов / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов в своем обращении, которое транслировалось каналом «Рада».

“В соответствии с украинским законодательством, будет поставлен вопрос о запрещении деятельности политических партий и общественных организаций, которые стоят на позициях сепаратизма и работают на страну-агрессора, против собственного государства и его народа”, - сказал Турчинов.Читайте такжеПо факту массовых беспорядков в Харькове и захвата ОГА открыли уголовное дело

Он заметил, что с уважением относится к разным политическим взглядам, но “сепаратизм и использование оружия против собственного государства, которое несет прямую угрозу безопасности и жизни наших граждан, - это не политика, это тяжелое преступление”.

“А против преступников мы будем действовать адекватно и решительно”, - подчеркнул Туричнов.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Донецке пророссийские митингующие штурмом захватили здание облгосадминистрации, требуя немедленного созыва внеочередной сессии облсовета и принятия депутатами решения о проведении в регионе референдума о присоединении к России.Читайте такжеВ Донецке открыли криминальное дело по факту захвата ОГА

6 апреля по факту захвата ОГА донецкие правоохранители начали расследование по ч. 1 ст. 294 УКУ (массовые беспорядки).

7 апреля около 03.30 ночи группа агрессивно настроенных молодых людей ворвалась в здание облуправления СБУ и, не выдвигая четких требований, заняла помещение.

По факту захвата помещения СБУ начато уголовное производство по ч.1 ст. 294 (массовые беспорядки).

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter