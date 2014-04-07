В здании СБУ в Луганске отключили воду и свет
14:32, 07 апреля 2014Политика
0 0
Около СБУ собирают деньги на воду и фонари для тех, кто находится в здании.
В здании СБУ в Луганске отключили воду и свет / REUTERS
В здании СБУ в Луганске отключили воду и свет. Об этом сообщает корреспондент 0642.
На данный момент около СБУ собирают деньги на воду и фонари для тех, кто находится в здании.
Читайте такжеВ сети появилось видео, как сепаратисты делят деньги возле СБУ в Луганске
Говорят, ночью было очень трудно - без электроэнергии. Также заявляют, что на крыше гостиницы "Лугань" сидят снайперы.
На данный момент около СБУ находится более тысячи человек.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter