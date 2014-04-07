В здании СБУ в Луганске отключили воду и свет. Об этом сообщает корреспондент 0642.

На данный момент около СБУ собирают деньги на воду и фонари для тех, кто находится в здании.

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Говорят, ночью было очень трудно - без электроэнергии. Также заявляют, что на крыше гостиницы "Лугань" сидят снайперы.

На данный момент около СБУ находится более тысячи человек.