В Луганске на митинг сепаратистов пришли около 2 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, из разных концов города примерно в одно и то же время (в 9.30-10.00) колонны пророссийски настроенных граждан начали свое шествие к центру города.

Участники акции с флагами Российской Федерации, плакатами «Украина – это Русь», «Европа – это Содом и Гоморра», «Русский язык – государственный» по пути следования скандировали «Луганск, вставай!», «Россия!», «Украина – это Русь». Пешие шествия сопровождали сотрудники милиции пешком и на автомобилях.

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К месту сбора – площади перед памятником Тарасу Шевченко – к полудню подошли все колонны. В общей сложности собрались около 2 тысяч пророссийских митингующих.

Активисты пришли из разных точек города. По словам организаторов, такой формат акции дает реальное представление о количестве приверженцев идеи федерализации страны и присоединения Украины к России в Луганске.

На митинге кроме традиционных призывов свергнуть нелегитимную власть, провести всенародный референдум, признать русский язык государственным, байкотировать выборы Президента, также прозвучало требование к луганской милиции в недельный срок расследовать нападение на палаточный городок «Луганской гвардии».

«Вчера в 22.30 было совершено дерзкое нападение на палаточный лагерь "Молодой Гвардии" и "Луганской Гвардии". Троим ребятам разбили головы, еще одному перебили нос молодчики с битами и с закрытыми лицами. Ребят «гвардейцев» забрали «скоре». Это бандеровские провокации, их почерк, мы их не должны допустить! Требуем от милиции на следующих выходных доложить о проведении расследования», - заявил один из активистов митинга депутат Луганского областного совета Юрий Хохлов.

Митингующие также потребовали от депутатов всех уровней признать незаконными власть, избранную в Киеве, а также губернатора Луганской области.

«Всю местную власть народ должен выбирать сам, мы хотим, чтобы на местах было больше полномочий», - заявили митингующие.

Активисты также потребовали запретить на территории области радикальные партии, выступили против подписания каких-либо соглашений с НАТО и Евросоюзом и потребовали освободить задержанных Арсена Клинчаева и Александра Харитонова.

Так же со сцены были обнародованы результаты социологического опроса населения под названием «Народный референдум Луганщины».

По словам организаторов, в опросе приняли участие болем 173 тысячи человек, при этом за федерализацию выступило около 95% опрошенных и столько же высказалось за недоверие к временно-исполняющему обязанности Президента Украины и назначенным им лицам.

Инициативная группа высказала мнение о том, что если в социологическом опросе приняло участие болем 10% жителей Луганской области, то это дает право инициировать проведение всеукраинского референдума по данным вопросам.

Как заявила корреспонденту УНИАН одна активисток инициативной группы по проведению опроса Ирина Готман, целью «Народного референдума Луганщины» было показать всему цивилизованному миру, что в Украине многие граждане имеют свою, отличную от провластной, точку зрения на демократическое развитие страны.

«Мы требуем, чтобы при рассмотрении законопроектов в парламенте учитывалось мнение всех граждан Украины, а не одной ее части. Мы настаиваем, чтобы в Верховной Раде были обсуждены итоги народного референдума жителей Луганска и приняты конкретные решения», - заявила активистка.

«Луганск – восточные ворота Украины, мы, луганчане, имеем право быть в своём регионе хозяевами! 96,1% проголосовавших за вступление в Таможенный Союз с РФ, Беларусью и Казахстаном говорит о том, что луганчане не поддерживают вступление в Евросоюз», - заявили члены инициативной группы.

Как сообщал УНИАН, во всех населённых пунктах Луганской области с 16 по 23 марта провели соцопрос под названием «Народный Референдум Луганщины».

Для выражения волеизъявления участникам необходимо было при себе иметь паспорт, удостоверяющий гражданство и принадлежность к Луганской территориальной общине, а также «собственноручно ответить на вопросы и заполнить бюллетень утвержденной формы».