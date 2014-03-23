В Харькове пророссийские активисты пикетировали консульства, силовиков и органы местной власти

Как передает корреспондент УНИАН, после митинга на площади Свободы, в котором, по разным оценкам участвовало до 5 тысяч человек, сформировались две колонны участников.

Меньшая колонна пикетировала консульства России и Польши. Вторая также пешим маршем прошла до облуправлений СБУ, МВД и горсовета.Читайте такжеФСБ РФ готовит спецгруппы для дестабилизации ситуации на востоке Украины - журналист

Участники пикетирований скандировали «Правый сектор – в тюрьму», «Позор СБУ», «Нет арестов! Нет репрессий!», «Мы – здесь власть», «Слава защитникам Харькова!», «Харьков- Крым- Россия», «Беркут-герой», а также несли флаги России, Украины и некоторых общественных организаций. Следуя к горсовету, колонна митингующих остановилась возле здания по улице Рымарской, 18, где расположены офисы «Просвіти» и «Правого сектора».

Участники шествия минутой молчания почтили память двух погибших в результате стрельбы в ночь на 15 марта.

Возле горсовета на площади Конституции между пророссийскими митингующими и несколькими женщинами, проезжающими на автомобиле, произошел конфликт. Они, проезжая возле колонны, из окна машины махали украинскими флагами и подавали звуковой сигнал. Увидев это, несколько активистов с георгиевскими ленточками, начали наносить удары по автомобилю, в результате чего разбили заднее стекло.Читайте такжеМинюст пугает сепаратистов в Крыму и на востоке страны уголовной ответственностью

Сейчас обе колонны вернулись на площадь Свободы, остановились возле здания ОГА и продолжают его пикетирование.

Вход в Дом советов охраняют около 200 сотрудников милиции в полном снаряжении.