Янукович объяснил, почему не подписал соглашение с ЕС

Экс-президент Украины Виктор Янукович в обращении к съезду партии, поступившем в ИТАР-ТАСС, объясняет причины, по которым было принято решение не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС.

"Мы поэтапно поднимали зарплаты, пенсии, реформировали страну, приближая к европейским стандартам, готовились к подписанию соглашения об ассоциации, о зоне свободной торговли с ЕС. Но в октябре месяце обнаружили, что эти соглашения не прошли обязательные парламентские слушания с участием товаропроизводителей, - отметил Янукович. - И когда этот вопрос начали форсировать, и информация дошла до отраслевых профсоюзов, отдельных крупных предприятий, объединений товаропроизводителей, то для них это был шок".

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"Ведь ни для кого не было секретом, что наши сельхозтоваропроизводители имели дотацию из бюджета в десятки раз ниже, чем их коллеги из Европы, для которых потребительский рынок Украины открывался на 100 процентов. В результате наш украинский товаропроизводитель становился неконкурентоспособным. Нужно было уходить с собственного потребительского рынка", - отметил Янукович.

"Россия предупредила, что в случае подписания соглашения с ЕС, она будет защищать свой рынок и поднимет для Украины таможенные пошлины, опасаясь реэкспорта, - продолжает президент. - Таким образом, для украинских предприятий, работающих в сфере АПК и смежных отраслях, была реальная угроза остановки, а значит и потери рабочих мест - это катастрофа! Учитывая, что в АПК и смежных отраслях работает и содержится за их счет 7 - 8 млн трудящихся, это почти половина всего трудоспособного населения Украины.

Аналогичная проблема касалась практически всего машиностроительного комплекса Украины, транспортного машиностроения, энергетического, военно-промышленного комплекса и т. д.

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"У нас фактически не было другого выхода, чем предложить нашим партнерам из ЕС взять паузу, провести трехсторонние переговоры в формате ЕС, Украина и Россия, - подчеркнул президент. - Поискать в таком формате взаимоприемлемый вариант ответов на те вопросы, которые у нас возникли в наших торгово-экономических отношениях".

"И я вынужден был это сделать. Подписать в таком варианте это соглашение я не мог - оно не соответствовало национальным интересам Украины. Это соглашение несло стране огромное количество непоправимых рисков", - отметил Янукович.

Второй вопрос, который поставил Украину в сложнейшую ситуацию накануне Вильнюсского саммита - ответ МВФ на условия выделения кредита, а именно: повышение тарифов на газ для населения на 50 процентов, замораживание зарплат, а это в свою очередь означало снижение пенсий и других социальных выплат, что обернулось бы бедой для людей, заявил Янукович.

"Я, как президент и как патриот своей страны, на такие условия пойти не мог", - подчеркнул он. "Поэтому, в поисках выхода из сложившейся в экономике Украины ситуации, мы договорились с Россией о снижении цены на газ с 430 до 268,5 долл., выделении государственного кредита 15 млрд долларов и до 5 млрд долларов кредитов на развитие по приемлемым кредитным ставкам, - продолжал он. - Пришли к единому мнению разработать дорожную карту по восстановлению потерянных за последние 1,5 - 2 года около 15 - 17 млрд долларов товарооборота между нашими странами. Подписали соглашение, что по целому ряду отраслей рассмотрим совместные программы с целью увеличения выпуска готовой продукции и создания новых рабочих мест".

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"Но все, что было дальше, не могло присниться даже в самом кошмарном сне, - отметил Янукович. - Я не осуждаю грязных заявлений в мою сторону, тех, кто опасался за свою жизнь и безопасность своих близких, остальным пусть Господь будет судьей. Все, кто рвался и рвется к власти ценой крови и горя людей, все, кто их поощрял и помогал им, будьте уверены - на этом счастья не построите, и последнее слово будет не за вами", - подчеркнул Янукович.

Только всеукраинский референдум, а не экстренные досрочные выборы президента могут в значительной степени стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность Украины, считает экс-президент и просит в связи с вышеизложенным снять с него полномочия почетного председателя Партии регионов и исключить из партии.