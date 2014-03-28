Янукович обозвал новую власть «самозванцами» и призвал провести референдум

"Как президент, который с вами мыслями и душой, призываю каждого здравомыслящего гражданина Украины - не дайте самозванцам вас использовать! Требуйте проведения референдума об определении статуса каждого региона в составе Украины", - говорится в обращении Януковича к украинскому народу, поступившему в ИТАР-ТАСС.

Только всеукраинский референдум, а не экстренные досрочные выборы президента могут в значительной степени стабилизировать политическую ситуацию и сохранить суверенитет и целостность Украины, считает Янукович. Внесенные в законодательство антиконституционные изменения, в том числе и о выборах президента Украины, "исключают возможность честных выборов, когда бы они ни состоялись", уверен он.

"Нынешняя так называемая власть приняла пакет законов, прямо нарушающих Конституцию Украины. Эти законы были приняты под давлением "майдана". Над многими народными депутатами и их семьями совершались акты насилия, не говоря уже о постоянных угрозах", - говорится в обращении бывшего украинского диктатора.

Он назвал "все, что происходило и происходит в последние месяцы в Украине" - "вооруженным государственным переворотом, который был совершен оппозицией на оружии террористических группировок при полной поддержке некоторых западных государств".

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"Абсолютно логично, что протест, который разгорается на Юго-Востоке Украины - это естественная реакция густонаселенного промышленного края на вооруженный государственный переворот", - заявил он. "Самозванцы не имеют мандата доверия украинского народа, не имеют права лишать каждого гражданина Украины его права голоса, путем внесения антиконституционных изменений в законодательство, в том числе и о выборах президента", - подчеркнул Янукович.

"Анархия, творящаяся на улицах нашей страны, не имеет ничего общего с демократией", - убежден он. "Пусть хоть одно западное государство назовет демократическими шаги, предпринимаемые нынешними "управленцами". Не думаю, что кто- либо из европейских чиновников высокого ранга публично признает нормальным расстрелы и грабежи на улицах их государств, когда террористы называются активистами, которым безнаказанно дозволено убивать и грабить людей", - сказал Янукович.

Вместе с тем Виктор Янукович убежден, что свержение законной власти в Украине планировалось на Западе, и это не первый пример подобных сценариев. "Мы с вами знаем, что будущее Украины уже давно решается далеко за ее пределами и далеко не демократическими способами, - говорится в обращении украинского лидера. - Свержение законной власти планировалось на Западе как акция за рамками международного права, и Украина - не первый пример подобных сценариев".

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"Лидеры майдана пришли к власти на плечах нацистских штурмовиков, - подчеркнул Янукович. - Тысячи молодчиков со стволами, почувствовавших вкус славы и крови, начали разъезжать по всем регионам Украины, пытаясь устанавливать "новый порядок, занимаясь грабежами, убийствами, мародерством, рэкетом, в том числе, выполняя заказы конкурирующих кланов внутри "верхушки" майдана".

"Эти вооруженные "сотни" и неадекватное управление государственными процессами в тот же миг вызвали реакцию народа - Украина потеряла Крым", - заявил Янукович.

Бывший диктатор постарался еще раз объяснить причины, по которым было принято решение не подписывать соглашение об ассоциации с ЕС. "Мы поэтапно поднимали зарплаты, пенсии, реформировали страну, приближая к европейским стандартам, готовились к подписанию соглашения об ассоциации, о зоне свободной торговли с ЕС. Но в октябре месяце обнаружили, что эти соглашения не прошли обязательные парламентские слушания с участием товаропроизводителей, - отметил Янукович.

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- И когда этот вопрос начали форсировать, и информация дошла до отраслевых профсоюзов, отдельных крупных предприятий, объединений товаропроизводителей, то для них это был шок. Ведь ни для кого не было секретом, что наши сельхозтоваропроизводители имели дотацию из бюджета в десятки раз ниже, чем их коллеги из Европы, для которых потребительский рынок Украины открывался на 100 процентов. В результате наш украинский товаропроизводитель становился неконкурентоспособным. Нужно было уходить с собственного потребительского рынка".

"Россия предупредила, что в случае подписания соглашения с ЕС, она будет защищать свой рынок и поднимет для Украины таможенные пошлины, опасаясь реэкспорта, - продолжает Янукович. - Таким образом, для украинских предприятий, работающих в сфере АПК и смежных отраслях, была реальная угроза остановки, а значит и потери рабочих мест - это катастрофа! Учитывая, что в АПК и смежных отраслях работает и содержится за их счет 7 - 8 млн трудящихся, это почти половина всего трудоспособного населения Украины.

Аналогичная проблема касалась практически всего машиностроительного комплекса Украины, транспортного машиностроения, энергетического, военно-промышленного комплекса и других"

"У нас фактически не было другого выхода, чем предложить нашим партнерам из ЕС взять паузу, провести трёхсторонние переговоры в формате ЕС, Украина и Россия, - подчеркнул Янукович. - Поискать в таком формате взаимоприемлемый вариант ответов на те вопросы, которые у нас возникли в наших торгово-экономических отношениях".

"И я вынужден был это сделать. Подписать в таком варианте это соглашение я не мог - оно не соответствовало национальным интересам Украины. Это соглашение несло стране огромное количество непоправимых рисков", - отметил Янукович.

Также в обращении к съезду "Партии регионов" он попросил снять с него полномочия почетного председателя партии и исключить его из нее.