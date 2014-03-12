Россия открыто стягивает военную технику к северным границам Украины

Кадры с транспортировкой БМП по железной дороге свидетели сняли у российского поселка Большая Лопань, в Белгородской области, говорится в сюжете "Новостей 2+2".

Также, самоходные артиллерийские установки возят по улицам Ростова, даже без маскировки - прямо посреди белого дня.

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Исполняющий обязанности министра обороны Украины Игорь Тенюх ранее сообщал, что у северо-восточной границы Украины уже сосредоточено 220 тыс. военнослужащих РФ, 1800 российских танков и 400 вертолетов.

Напомним, Россия разрешила украинской стороне провести наблюдательный полет над своей территорией согласно Договору об Открытом небе.