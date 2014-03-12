Украине разрешили провести наблюдательный полет над территорией РФ

Россия разрешила украинской стороне провести наблюдательный полет над своей территорией согласно Договору об Открытом небе.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на замминистра обороны РФ Анатолия Антонова.

По его словам, 11 марта украинская сторона обратилась к Минобороны РФ с запросом о проведении "чрезвычайного наблюдательного полета над территорией РФ".

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"Такая миссия запрашивается впервые в рамках Договора по Открытому небу с момента его подписания в 1992 году", - отметил Антонов".

"Рассчитываем, что наши соседи убедятся в том, что никакой военной деятельности, угрожающей безопасности Украины, российские Вооруженные силы на ее границе не ведут", - добавил он.

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Как ранее сообщал УНИАН, директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис заявил, что Украина намеревается провести наблюдательный полет над территорией России согласно Договору об открытом небе.

“Украина 11 марта направила Российской Федерации по каналам связи ОБСЕ запрос на проведение чрезвычайного наблюдательного полета над территорией России в соответствии с Договором об открытом небе”, - сказал Перебыйнис.

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Согласно условиям Договора, российская сторона должна была предоставить ответ в течение 24 часов.

“Надеемся на согласие Российской Федерации на проведение такого полета, который позволил бы устранить существующую в Украине обеспокоенность относительно осуществляемой Российской Федерацией военной деятельности”, - сказал Перебыйнис.