В Крыму находятся подразделения семи самых боеспособных частей армии РФ - эксперт

Об этом во время круглого стола «Неотложные меры для армии Украины на фоне агрессии Кремля» заявил заместитель директора информационно-консалтингового агентства Defense Express в области военно-технического сотрудничества Валерий Рябых, передает Радио Свобода.

В частности, по данным военных экспертов агентства, на территории Крыма сейчас присутствуют военнослужащие Псковской воздушной дивизии, Тульской воздушной дивизии, Ивановской воздушной дивизии, Ульяновской отдельной десантно-штурмовой дивизии, Новороссийской десантно-штурмовой дивизии, отдельного разведывательного полка специального назначения из Кубинки Московской области, Рощинской мотострелковой бригады из состава Центрального военного округа, которая дислоцируется в Самарской области.

Читайте такжеПосле отказа Путина от войск в Крыму их нужно признать бандформированиями – эксперт«В Украине осуществляется агрессия иностранного государства. То есть, против нашей страны реализуется силовой сценарий с привлечением подразделений, частей, соединений иностранного государства. Нужно не лукавить некоторым высшим руководителям соседнего государства, которые открещиваются от собственных военнослужащих, называют их неизвестными военными формированиями. Эти формирования используют самую современную российскую технику и оружие, находящееся на вооружении в основном в РФ, а также ее союзников: Армении, Казахстана», - подчеркнул Валерий Рябых.

Напомним, ранее сообщалось, что российские солдаты в Крыму оснащены новейшими моделями стрелкового оружия и имеют выправку похожую на таковую у сил НАТО, внедренную в последнее время и в элитных спецподразделениях российской армии.