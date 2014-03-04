Доказательства лжи Путина – анализ оружия «неизвестных военных» в Крыму
По просьбе издания The New Times фотографии из Крыма проанализировали военные эксперты.
Появившиеся десять дней назад на крымских улицах молчаливые бойцы, прозванные журналистами за свою галантность «вежливыми людьми», не имеют никаких знаков отличия и до сих пор официально не идентифицированы, пишет newtimes.ru.
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 4 марта заявил: «Это были местные силы самообороны. Участие в их подготовке мы не принимали». Однако имеющиеся в распоряжении этих «сил» оружие и боевая техника зачастую имеют весьма четкую национальную принадлежность. По просьбе New Times фотографии из Крыма проанализировали военные эксперты, попросившие не называть их фамилий.
Тут все однозначно: перед нами внедорожник ГАЗ-2975 «Тигр» стоимостью $60 тыс., поставки которого осуществлялись исключительно для российской армии. Более того, на номерном знаке виден код военного автомобильного номера — 21 (Северо-Кавказский военный округ).
Еще одно, по мнению эксперта, доказательство российской принадлежности «вежливых людей»: на «Тигре» справа виден значок гвардейской дивизии, который, вероятно, забыли закамуфлировать. Сам «Тигр» - новая модель, впервые показанная массовому зрителю на юбилейном параде 9 мая 2005 года.
Перед нами снайперская винтовка, которую на первый взгляд можно спутать с югославской «Заставой». Однако это самозарядная модификация Драгунова, причем судя по ствольной коробке и пневматическому прикладу — новейшая модификация, официально поступавшая на вооружение только российским силовикам. Подобные приклады появились на новых образцах в конце 90-х годов. Винтовка позволяет поражать бегущего человека с первого выстрела на расстоянии в 800 метров. Интересно также, что эти «вежливые люди» носят оружие не по российским правилам, а скорее по натовским стандартам. Например, оружие направлено стволом вниз, а человек на заднем плане положил ствол на локоть, что, прежде всего, характерно для американской и европейских армий. По мнению эксперта по ружию, это результат внедрения в отдельных российских спецподразделениях новых западных методик.
На снимке сотая серия автомата Калашникова, семейство АК 101-105. Это разработка 1994 года, наиболее известный и распространенный ныне вариант автоматического оружия. Выполнен из стеклонаполненного полиамида, основания мушки и прицела сделаны методом точного литья. До недавнего времени такое оружие производилось исключительно в России и украинцам официально не поставлялось. В 2006 году право на лицензионную сборку было продано Венесуэле, кроме того, для перевооружения своих армий лицензии приобрели правительства Индии и Индонезии. Хотя нельзя исключать, что эти «калаши» могли попасть на Украину нелегально. Помимо прочего, на этом снимке, несмотря на отсутствие шевронов и погон, явно выделяется смотрящий в кадр офицер (справа от других военных) — его можно опознать по пистолету на бедре и рации на плече, считает эксперт.
Это снова модели сотой серии, хотя слева, судя по качественным обводам корпуса, более современный образец. У человека справа — прибор ночного видения ПНВ-93.2 российского производства, который не входит в список штатного вооружения и используется в российской армии относительно редко — в основном специальными подразделениями.
На этом фото — традиционная модель «Калашникова», известная как АК-74 калибра 5,45 мм. Дальность прямого выстрела — 440 метров по грудной мишени. Сейчас эти образцы находятся в относительно свободной продаже, поэтому данную модель могут иметь на вооружении и российские военные, и украинцы.
У крайнего слева человека в руках пулемет Калашникова: калибр 7.62, масса 7.5 кг, принят на вооружение в 1969 году. Впрочем, судя по современной форме приклада рамочного типа, это модернизированный вариант, который активно используется в современной российской армии. Но эксклюзивно российской эту модель считать нельзя.