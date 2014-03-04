Доказательства лжи Путина – анализ оружия «неизвестных военных» в Крыму

Появившиеся десять дней назад на крымских улицах молчаливые бойцы, прозванные журналистами за свою галантность «вежливыми людьми», не имеют никаких знаков отличия и до сих пор официально не идентифицированы, пишет newtimes.ru.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 4 марта заявил: «Это были местные силы самообороны. Участие в их подготовке мы не принимали». Однако имеющиеся в распоряжении этих «сил» оружие и боевая техника зачастую имеют весьма четкую национальную принадлежность. По просьбе New Times фотографии из Крыма проанализировали военные эксперты, попросившие не называть их фамилий.

Тут все однозначно: перед нами внедорожник ГАЗ-2975 «Тигр» стоимостью $60 тыс., поставки которого осуществлялись исключительно для российской армии. Более того, на номерном знаке виден код военного автомобильного номера — 21 (Северо-Кавказский военный округ).

Еще одно, по мнению эксперта, доказательство российской принадлежности «вежливых людей»: на «Тигре» справа виден значок гвардейской дивизии, который, вероятно, забыли закамуфлировать. Сам «Тигр» - новая модель, впервые показанная массовому зрителю на юбилейном параде 9 мая 2005 года.

Перед нами снайперская винтовка, которую на первый взгляд можно спутать с югославской «Заставой». Однако это самозарядная модификация Драгунова, причем судя по ствольной коробке и пневматическому прикладу — новейшая модификация, официально поступавшая на вооружение только российским силовикам. Подобные приклады появились на новых образцах в конце 90-х годов. Винтовка позволяет поражать бегущего человека с первого выстрела на расстоянии в 800 метров. Интересно также, что эти «вежливые люди» носят оружие не по российским правилам, а скорее по натовским стандартам. Например, оружие направлено стволом вниз, а человек на заднем плане положил ствол на локоть, что, прежде всего, характерно для американской и европейских армий. По мнению эксперта по ружию, это результат внедрения в отдельных российских спецподразделениях новых западных методик.

На снимке сотая серия автомата Калашникова, семейство АК 101-105. Это разработка 1994 года, наиболее известный и распространенный ныне вариант автоматического оружия. Выполнен из стеклонаполненного полиамида, основания мушки и прицела сделаны методом точного литья. До недавнего времени такое оружие производилось исключительно в России и украинцам официально не поставлялось. В 2006 году право на лицензионную сборку было продано Венесуэле, кроме того, для перевооружения своих армий лицензии приобрели правительства Индии и Индонезии. Хотя нельзя исключать, что эти «калаши» могли попасть на Украину нелегально. Помимо прочего, на этом снимке, несмотря на отсутствие шевронов и погон, явно выделяется смотрящий в кадр офицер (справа от других военных) — его можно опознать по пистолету на бедре и рации на плече, считает эксперт.

Это снова модели сотой серии, хотя слева, судя по качественным обводам корпуса, более современный образец. У человека справа — прибор ночного видения ПНВ-93.2 российского производства, который не входит в список штатного вооружения и используется в российской армии относительно редко — в основном специальными подразделениями.

На этом фото — традиционная модель «Калашникова», известная как АК-74 калибра 5,45 мм. Дальность прямого выстрела — 440 метров по грудной мишени. Сейчас эти образцы находятся в относительно свободной продаже, поэтому данную модель могут иметь на вооружении и российские военные, и украинцы.

У крайнего слева человека в руках пулемет Калашникова: калибр 7.62, масса 7.5 кг, принят на вооружение в 1969 году. Впрочем, судя по современной форме приклада рамочного типа, это модернизированный вариант, который активно используется в современной российской армии. Но эксклюзивно российской эту модель считать нельзя.